Neuer Verein will mehr Frauen in die Politik bringen

15 Frauen haben in Tutzing den Verein „Frauen in die Politik“ gegründet – das Ziel ist schon im Namen ersichtlich.

Tutzing – Viel mehr Frauen sollen für die Gemeinde- und Stadträte kandidieren. Unter anderem das ist Ziel eines am Rosenmontag in Tutzing gegründeten Vereins. Mehrere im Landkreis Starnberg aktive Frauen sind von Anfang an dabei.

Das Ziel steht im Namen: „Frauen in die Politik“ (FidiP). So lautet der Titel des gemeinnützigen Vereins. Seine Aktivitäten sollen überregional sein, mit Schwerpunkt zunächst in Süddeutschland, im Raum München und Landkreis Starnberg. Es gibt aber auch Interesse in anderen Regionen. Eine Dame aus Köln soll sich gemeldet haben, die dort gern Bürgermeisterin werden möchte und dabei um Unterstützung bittet. Die Gründung des Vereins in Tutzing hat mit guten Kontakten der Initiatorinnen zu der in dieser Gemeinde ansässigen Akademie für politische Bildung zu tun. Zu den Gründungsmitgliedern gehören aus Tutzing Bürgermeisterin Marlene Greinwald, die Vorsitzende des FDP-Ortsverbands, Julia Levasier, und Giulia Mennillo, Dozentin an der Akademie.

„Wir sind davon überzeugt, dass es viele kluge, gut ausgebildete Frauen gibt, die eine Bereicherung für das demokratische Leben in unserem Land sind“, sagt die Starnberger Medientrainerin Sabine Appelhagen, die Initiatorin des Vereins, die in Tutzing zur Vorsitzenden gewählt worden ist: „Diese Frauen wollen wir ermuntern und stärken, damit sie sich aktiv in die Politik einbringen.“ Der Verein fördere Frauen auf allen Ebenen der Politik: Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik und Europapolitik – „konfessionslos, überregional und überparteilich“.

Im Blick hat der Verein vor allem die Kommunalpolitik

Engagement von Frauen in Gemeinde- und Stadträten und in der Kommunalpolitik insgesamt ist den Gründerinnen besonders wichtig, wie die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Gudrun Bergdolt aus Obergiesing sagt. Für die Kommunalwahl 2026 will der Verein möglichst viele Frauen erreichen und aktivieren, damit sie sich als Kandidatinnen aufstellen lassen und Politik mitgestalten. Politik an der Basis sei sehr wichtig: „Das meiste, was gut läuft oder verbockt wird, findet dort statt.“ Sie ist überzeugt: „Frauen haben manchmal einen anderen Blickwinkel.“ Das gelte beispielsweise für Nachhaltigkeit und generell langfristiges Denken. In einem Interview hat Sabine Appelhagen Frauen geraten: „Entdecken Sie die Kraft des Lächelns und die Macht der Pausen.“ Man müsse nicht immer sofort auf alles eine Antwort parat haben: „Und wenn Sie das Ganze noch mit einer Prise Humor würzen, ist schon die Hälfte des Weges geschafft.“ Der wichtigste Punkt sei nach ihrer Erfahrung, zielstrebig und klar in dem zu sein, was man erreichen will, aber trotzdem den freundlichen Blick für das Gegenüber nicht zu verlieren. Gefühle zu benennen und anzuerkennen sei erlaubt und wichtig. Mit einer überlegten Gesprächsführung lasse sich häufig auch in scheinbar aussichtslosen Situationen eine Einigung erzielen.

Den Anfang des Vereins machen 15 Gründerinnen. Akademiedirektorin Prof. Ursula Münch hat bereits Unterstützung durch ihr Haus angeboten, so mit Veranstaltungen und Fortbildungen, „die Frauen ermutigen, in der Politik aktiv zu werden“. Julia Levasier gab sich nach der Vereinsgründung überzeugt, dass auch aus der Gemeinde noch weitere Frauen dazustoßen werden. Unter den Gründungsmitgliedern sind Sissi Fuchsenberger, die stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Berg, Sabine Wenng von den Grünen in München und die Hamburger Rechtsanwältin Ulrike Prokop, die Frauen auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und berufliche Emanzipation unterstützen will. „Sie kennt sich nicht nur mit Finanzen und Finanzprodukten aus, sondern auch damit, wie man im Beruf sichtbar wird und mehr verdient“, heißt es in einer Beschreibung von ihr.

Weitere Infos über den Verein und dessen Ziele sind auf der Internetseite www.fidip.de zu finden. (nz)