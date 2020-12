Knotenpunkt mit Mängeln: Neue Verkehrs-Diskussionen in Tutzing

Tutzings erster Kreisverkehr ist befahrbar. Nun gibt es Diskussionen über den nächsten Knotenpunkt: der problematische Bereich rund ums Einkaufszentrum an der Lindemannstraße.

Tutzing – Ein Verkehrsknotenpunkt der besonderen Art hat sich in Tutzing beim Einkaufszentrum an der Lindemannstraße entwickelt. Trotz neuer Markierungen, nachdem ein Auto eine Radfahrerin angefahren hatte, halten viele die Ein- und Ausfahrt zu den Supermärkten nicht für optimal. Auf dem Parkplatz selbst gilt Rechts vor Links, doch immer wieder wirken Autofahrer irritiert, es gab schon manchen Blechschaden. Gegenüber treffen zwei Straßen, Bräuhausstraße und Schönmoosweg, praktisch an derselben Stelle auf die zügig befahrene Lindemannstraße. Obwohl es dort eine Verkehrsinsel gibt, sind etliche der vielen Fußgänger, die sie in diesem Bereich queren, erkennbar verunsichert. Eine Neuordnung dieser belebten Verkehrsstelle bildet nun den nächsten Schritt im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstraße.

Grundzüge hat der Herrschinger Verkehrsplaner Benjamin Neudert vor Weihnachten im Gemeinderat skizziert. Gegenüber dem Starnberger Merkur konkretisiert er die Pläne. Auf dem Gelände des Einkaufszentrums sei eine Bushaltestelle vorgesehen. Die Abbiegespuren an der Zufahrt zum Einkaufszentrum sollen aufrechterhalten bleiben, die Verkehrsinsel soll vergrößert werden. Zusätzlich soll es eine Einfädelung für den auch auf dieser Straße geplanten Radschutzstreifen geben. Die beiden aufeinandertreffenden Einmündungen der Bräuhausstraße und des Schönmooswegs in die Lindemannstraße sollen laut Neudert etwas voneinander entzerrt werden. Eine ausreichend große Fläche für Linksabbieger werde aber eine Verschiebung der Verkehrsinsel in Richtung Westen erfordern.

Für den Parkplatz des Einkaufszentrums ist eine Einbahnregelung im Gespräch. Sie hat im Arbeitskreis Mobilität des Gemeinderats Befürworter, wie dessen Mitglieder bestätigten. Die Autos würden dann in einer Richtung hinein und in der anderen wieder hinaus fahren. Für Neudert ist dies eine mögliche Option, doch eine solche Regelung sei noch nicht geprüft worden. Auch gebe es dazu bisher noch keine Abstimmung mit den Grundeigentümern.

Hauptstraße zwischen Be- und Entlastung

Die Änderungspläne an der Lindemannstraße stehen auch für eine Diskussion über die generelle künftige Verkehrssteuerung in Tutzing: Soll sie soweit wie möglich über die Hauptstraße führen oder auch über innerörtliche Strecken wie die Bräuhaus- und die Kirchenstraße? Eine Öffnung der Bräuhausstraße, derzeit eine Einbahnstraße, in beiden Richtungen hat im Gemeinderat mehrere Befürworter. Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP) argumentierte, dies sei eine Möglichkeit zur Entlastung der Hauptstraße, und Claus Piesch (Freie Wähler) bestätigte, dass der Arbeitskreis eine solche Lösung für richtig hält.

Eine Gegenposition bezog Bernd Pfitzner (Grüne): „Die Hauptstraße hat für mich die Funktion, dass sie Verkehr aufnimmt“, sagte er, „ich muss die Autos nicht zusätzlich in ein Wohnviertel leiten.“ Zudem werde sich die Belastung in der Kirchenstraße fortsetzen, was problematisch sei, weil sie als Schulweg diene. „Lassen wir die Autos lieber durch die Hauptstraße fahren“, folgerte er. Weber-Guskar entgegnete: „Die Hauptstraße ist die Ader, die durch den Ort führt. Die Tutzinger sollen die Möglichkeit haben, sich nicht immer da durch zu quälen.“ Für Ortskundige seien Lösungen sinnvoll, mit denen man die Hauptstraße meiden könne.

Bürgermeisterin Marlene Greinwald kommentierte angesichts dieser Debatte, zurzeit sei noch alles offen. Die Gemeinde müsse eine Grundsatzentscheidung treffen, sagte Verkehrsplaner Benjamin Neudert. Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU) erinnerte an ein vor Jahren von der Verkehrsplanerin Bettina Twiehaus erstelltes Konzept und regte an, „die Dinge noch mal auszugraben, wie es damals gelöst war“. Laut Bürgermeisterin Greinwald wollte man dort damals Anwohner wegen der beengten Verhältnisse um Grundabtretungen bitten.

