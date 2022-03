Verla-Pharm baut 70 Wohnungen

Die freien Flächen nördlich des Sportplatzes im Tutzinger Süden will Verla-Pharm mit elf Häusern bebauen. Das Betriebsgebäude ist auf dem Foto rechts zu sehen. © Lorenz Goslich

Im Tutzinger Süden, zwischen dem Einkaufszentrum an der Lindemannstraße und der Sportanlage mit dem Würmseestadion, will das benachbarte Unternehmen Verla-Pharm auf einem freien Areal elf Gebäude mit 70 Wohnungen für Mitarbeiter errichten.

Tutzing – Der Tutzinger Gemeinderat steht dem Vorhaben von Verla-Pharm, 70 Wohnungen zu bauen, positiv gegenüber: Er befürwortete das Vorhaben einstimmig und brachte eine Änderung des 17 Jahre alten Bebauungsplans auf den Weg. Für das Grundstück gab es um 2005 schon einmal Wohnbaupläne durch eine irische Gesellschaft, die aber in der Finanzmarktkrise in Schwierigkeiten geriet. Verla-Pharm hat das Areal später erworben.

Architekt Martin Büscher sprach von einer „parkartigen Wohnanlage“. Es sei eine Chance für die Gemeinde, weil Mietwohnungen entstünden und familiengerechtes Wohnen zur Belebung der Ortsstruktur beitrage. Westlich, nahe der Bahngleise, sind Mehrfamilienhäuser vorgesehen, im östlichen Bereich sechs Doppelhäuser. „Viel Grün“ soll es geben, Gemeinschaftsparks, Treffpunkte und einen Spielplatz, dazu öffentliche Rad- und Fußwege und Straßen mit „Spielstraßencharakter“. Zwischen Verla und der Turnhalle soll ein Weg von der Bernrieder Straße bis zu einem Weg führen, der zwischen dem Stadion und den Bahngleisen verläuft. Stellplätze sind in einer Tiefgarage und oberirdisch geplant. Verla will auch seinen Betrieb an der Bernrieder Straße erweitern. „Das Labor an der Hauptstraße ist in die Jahre gekommen, es soll nun dort angesiedelt werden“, sagte Geschäftsführer Simon Stich auf Nachfrage des Starnberger Merkur.

So soll die Bebauung angeordnet werden: Doppelhäuser im westlichen Teil, Mehrfamilienhäuser im östlichen Teil nahe der Bahnlinie. Zum Sportplatz hin sind Schallschutzzonen geplant. © Büscher

„Das Sportgelände soll bestehen bleiben und gegenüber der Wohnbebauung geschützt werden“, sagte Büscher. Dafür ist ein größerer Abstand zum Stadion mit Schallschutz vorgesehen. Zu Bedenken wegen Mieterklagen verwies Büscher auf mögliche Gestaltungen der Mietverträge in dieser Hinsicht.

Der Entwurf unterschreitet mit 8765 Quadratmeter Geschossfläche und 70 Wohneinheiten mit 7360 Quadratmetern Wohnfläche die Maximalwerte des alten Bebauungsplans. Der neue Bebauungsplan soll in zwei Teilbereiche aufgeteilt werden. „Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo ein Bauherr nicht auf sein bestehendes Baurecht besteht, sondern auf Baurecht verzichtet“, lobte Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU). Flora Weichmann (Grüne) begrüßte Wohnen dicht am Arbeitsplatz. Es sei „eine ganz tolle Sache“, wenn ein Arbeitgeber nicht an Gewinnmaximierung, sondern an seine Mitarbeiter denke, sagte Thomas Parstorfer (CSU). Bernd Pfitzner (Grüne) sieht in dem Projekt Modellcharakter und hofft auf eine energieautarke Anlage. Caroline Krug (ÖDP) bezeichnete das Konzept als „sehr erfreulich“, Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste) gefällt die „lockere Bauweise“. Für Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP) entsteht auf dem Gelände „etwas von gestalterischer Leichtigkeit“.

Ob neben Verla-Mitarbeitern auch andere Personen für die neuen Wohnungen in Frage kämen? Verla-Geschäftsführer Stich sagt dazu: „Wir werden die Wohnungen nicht leer stehen lassen.“ Verla beschäftigt rund 250 Mitarbeiter, davon 200 Personen an drei Standorten in Tutzing.

Lorenz Goslich