Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Ein dementer 62-Jähriger aus München wird zwischen Garatshausen und Feldafing vom Auto angefahren und flüchtet anschließend aus dem Krankenhaus in Tutzing.

Feldafing - Großeinsatz der Retter: Ein dementer 62-Jähriger aus München wurde in der Nacht zum Dienstag mit großem Aufwand gesucht, nachdem er am Montag gegen 21.35 Uhr aus seinem Zimmer im Krankenhaus in Tutzing spurlos verschwunden war.

Dorthin war er eingeliefert worden, nachdem er zwischen Garatshausen und Feldafing in einen Unfall verwickelt wurde. Gegen 17.20 Uhr war der Mann auf der rechten Fahrspur der Staatsstraße in Richtung Feldafing gelaufen, obwohl auf der anderen Fahrbahnseite ein Fuß- und Radweg verläuft. Eine 46-jährige Frau aus Bernried fuhr mit ihrem Pkw in die gleiche Richtung, berichtet die Polizei am Dienstagvormittag. Als sie an dem Mann vorbeifuhr, touchierte sie diesen, vermutlich mit dem rechten Außenspiegel.

Ob der Fußgänger einen Schritt nach links machte oder nicht, konnte bisher nicht geklärt werden. Nachdem die 46-jährige angehalten hatte, lief der 62-jährige ohne eine Reaktion oder etwas zu sagen zügig in Richtung Feldafing weiter. Auf Höhe der Bundeswehrkaserne konnte er dann angehalten werden. Der Mann war apathisch, sprach kein Wort und schien verwirrt zu sein. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes, wurde der Mann durch den Rettungsdienst ins Tutzinger Krankenhaus verbracht. Dort wurde festgestellt, dass er bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt wurde.

Er wurde jedoch zur Beobachtung im Krankenhaus aufgenommen, da er nicht orientiert und für die Witterungsverhältnisse zu leicht bekleidet war. Angehörige konnten zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden.

Um 21.35 Uhr wurde vom Krankenhaus Tutzing mitgeteilt, dass der 62-jährige nun aus dem Krankenzimmer verschwunden ist. Seine persönlichen Gegenstände liegen im Zimmer. Er ist bekleidet mit einem Krankenhaushemd und Jeans. Eine Suche im Krankenhaus Tutzing verlief ohne Erfolg. Die entsprechenden Fahndungs-, Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und durchgeführt, berichtete die Polizei gestern weiter. Auch eingesetzte Suchhunde konnten nicht weiter helfen, weshalb dann die Suche gegen 05.30 Uhr zunächst eingestellt wurde. Die Tochter konnte am späten Abend erreicht werden und gab an, dass ihr Vater dement ist und nicht bekannt ist, wo er sich aufhalten oder wohin er gegangen sein könnte.

Gegen 11 Uhr konnte die Polizeiinspektion Starnberg am Dienstag Entwarnung geben. Eine Streife der Polizei Penzberg griff den Vermissten zwischen Bernried und Tutzing wohlbehalten auf. Zuvor hatte ihn ein Autofahrer an der Landkreisgrenze entdeckt und die Polizei informiert. Er wurde in das Tutzinger Krankenhaus zurückgebracht. Dort konnten ihn die Mitarbeiter zweifelsfrei als den Vermissten identifizieren. Sein Sohn holte ihn laut Polizei mittlerweile ab und brachte ihn nach Hause.