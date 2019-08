Berufsfischer entdeckt Toten im Starnberger See

Im Starnberger See ist ein Toter gefunden worden. Der noch unbekannte Mann muss mehrere Tage im See gelegen sein. Vermutlich war es ein Badeunfall.

Tutzing – Ein noch unbekannter Mann ist am Donnerstag tot aus dem Starnberger See bei Tutzing geborgen worden. Die Kripo ermittelt. Eine Obduktion am Freitagnachmittag ergab zwar keine eindeutige Todesursache; es gilt aber als nahe sicher, dass der Mann ertrunken ist.

Im Bereich des Schlösserweges in Tutzing wurde der Tote im See treibend etwa 30 Meter vom Ufer entfernt entdeckt – von einem Berufsfischer, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag bekanntgab. Die Wasserwacht hatte die traurige Aufgabe, den Leichnam zu bergen. Identifizieren konnte die Kripo den dunkelhäutigen, etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann hingegen noch nicht. Der Mann war nur mit einer Badehose bekleidet und muss nach Einschätzung der Beamten bereits drei bis fünf Tage im Starnberger See getrieben sein. Eine Vermisstenmeldung zu einer Person dieses Aussehens gab es nach vorliegenden Informationen nicht. Die Kleidung deutet auf einen Badeunfall hin. „Es ergaben sich bis jetzt keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden“, erklärte das Polizeipräsidium weiter. Über Zahnstatus und andere Merkmale versuchen die Ermittler nun, den Mann zu identifizieren.

Die Serie tödlicher Badeunfälle in diesem Jahr scheint sich daher fortzusetzen. Bisher waren es sieben in vier Seen.

Bereits Ende Juni war ein Schwimmer nahe Tutzing im Starnberger See ums Leben gekommen.

