Ein eigener Marsch zum 150. Geburtstag

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Festzug durch das Dorf: Zum Jubiläum des Veteranen- und Soldatenvereins war fast ganz Traubing auf den Beinen. Der Trommlerzug gab den Takt vor. © Andrea Jaksch

Bei Kaiserwetter haben die Traubinger ihr Festwochenende gefeiert. Im Mittelpunkt standen das 150. Gründungsjubiläum des Veteranen- und Soldatenvereins sowie eine frenetisch beklatschte Premiere: die des Traubinger Veteranen-Marschs.

Traubing – Im Geheimen haben die Mitglieder der Traubinger Blaskapelle fleißig für die Uraufführung geprobt und standhaft Stillschweigen bewahrt. Kurz vor dem Ende des offiziellen Festaktes im Saal des Buttlerhofes lüftete der Vorsitzende des Veteranen- und Soldatenvereins, Thomas Geiger, das Geheimnis. Er bezeichnet es als ein Geschenk an seinen Verein und die Dorfgemeinschaft und als Anker, „dass von uns auch in Zukunft ein fester Platz in unserer Ortsgeschichte erhalten bleibt“. Mit diesen Worten kündigte Geiger den Traubinger Veteranen-Marsch an.

Wie es zu diesem Geschenk gekommen war, räumte der Vorsitzende ohne Umschweife ein. Schon immer sei er etwas neidisch gewesen auf die Kameraden im Nachbarort, die den Machtlfinger Veteranen-Marsch ihr Eigen nennen. Der Traubinger Trommelmeister, Manfred Fiebig, habe den Kontakt zu Komponist Marcus Graf von der Musikschule Pfaffenwinkel hergestellt, der mit Unterstützung von Klaus Zimmermann, Leiter der Traubinger Blaskapelle, den Marsch kreiert habe.

Der Festakt war der krönende und gesellige Abschluss der Jubiläumsfeier. Begonnen hatte der Tag nach der Begrüßung der örtlichen und benachbarten Vereine mit einer Feldmesse am Lindemoosweg. Daran schloss sich der Festzug durch den Ort an, der zurück zum Buttlerhof führte.

In seiner Festrede ging Vorsitzender Geiger auf die aktuelle Entwicklung im Weltgeschehen ein. Nachdem zunächst das Coronavirus „unser Leben auf den Kopf gestellt hat, sind es nun die kriegerischen Auseinandersetzungen quasi vor unserer Haustür“. Während der Verein in seiner 150-jährigen Geschichte schon zahlreiche, zum Teil noch dramatischere Episoden erlebt habe, werde die aktuelle Generation erstmals auf eine harte Probe gestellt. Das gelte auch für die Gemeinschaften, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammengeschlossen hatten. Geiger gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass sich die Bande, die da geschmiedet wurden, als standhaft erweisen und eine Ausweitung des Konflikts, wirtschaftlich wie militärisch, auf politischer Ebene verhindern können“.

Die Entwicklung mache deutlich, dass es nicht gestrig sei, über den Frieden zu sprechen und ihn anzumahnen, sagte Geier. „Es ist wichtig an die Schrecken der Vergangenheit zu erinnern, um daraus für die Zukunft zu lernen.“ Für den Fortbestand der Krieger- und Soldatenvereine sei die Nachwuchspflege wichtig. Mit dem Wegfall der Wehrpflicht sei ein Mangel an Neumitgliedern einhergegangen. Es stelle sich deshalb die Frage, ob jemand gedient haben müsse, um den Auftrag dieser Vereine weiterführen zu können. Die Menschen müssten erkennen, welcher Verlust mit dem Aussterben der Veteranen- und Soldatenvereine drohe. Denn es handele sich bei deren Mitgliedern nicht um Ewig-Gestrige, sondern um die „Ewig-Morgigen“.

Grußworte und Glückwünsche richteten an den Verein Oberst Jan-Peter Fiolka in Vertretung des Schirmherren, Brigadegeneral Rainer Simon, der verhindert war, der Präsident des Bayerischen Kameradschaftsverbandes, Otmar Krumpholz, Landrat Stefan Frey sowie Bürgermeisterin Marlene Greinwald.

Das Festwochenende war am Samstagabend gestartet mit einem Sternmarsch des Traubinger Trommlerzuges zu dessen zehnjährigen Bestehen. An dem Marsch zum Kriegerdenkmal beteiligten sich vier weitere Trommlerzüge aus der Region. Anschließend feierten die Trommler bei einem Festabend im Buttlerhof.