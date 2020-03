Vision eines preißischen Neubürgers: Traubinger zeigen „Oh Mai, oh Mai“

Zum 50. Jubiläum des Traubinger Musik- und Kulturvereins darf es schon was Besonderes sein. Eine Welturaufführung der Theatergruppe zum Beispiel, die neben Blaskapelle, Trommlerzug und Fotogruppe das kulturelle Leben des 1200-Seelen-Dorfes nachhaltig prägt – am Premierenwochenende wurde der 30 000. Besucher begrüßt.

Traubing –„Oh Mai, oh Mai“ heißt der Schwank aus der Feder von Klaus Menzinger, der auch Regie geführt hat, seit 13 Jahren meist als Bürgermeister auf der Bühne und im richtigen Leben als Leiter des Tutzinger Bauamts nah dran ist an den Visionen saupreißischer Neubürger, die im Dorf etwas voranbringen wollen. In dem Stück, das 25 Jahre in der Schublade lag, ist es der Tourismus, den der Berliner Fremdenverkehrstester I.G.Müller-Beuseberg ankurbeln will. Wie der Autor betont, sind Gags wie Fliegen im Weihwasserkessel oder eingeklemmte Finger in der Mausefalle im Einmachglas wirklich im Dorf passiert.

Die Story: Fremdenverkehrsspezialist Müller-Beuseberg nistet sich zwecks Tourismusstudie in Traubing bei dem „halbgöttlichen Urvolk“ ein. Da, wo man bei der Paula seine Semmeln kauft und sein Auto zum Abgaswolfi bringt, wo man Eingeborenentänze am 1. Mai sieht und wo der dritte Bürgermeister auf dem benachbarten Golfplatz mit einem Handicap von 74 Schlägen – bis zum zweiten Loch – seinen Golfschläger schwingt. Der Experte entwickelt grandiose Visionen für das Dorf. In Deixlfurt sieht er ein FKK-Gelände mit Würstlstand, am Dorfbach eine Kajakstrecke, ein Tauchparadies am Egelsee und der Postler soll „Baywatch“, also Strandbeobachter, werden.

„Jetzt braucht es einen Plan X. Der gehört her wie der Xangsverein“, finden der Bürgermeister und sein Spezi Bimmel, der sich gern an die gemeinsame Schulzeit erinnert: „Das einzig Strenge an unserem Lehrer war der Geruch.“ Flotte Sprüche, Situationskomik und eine filmreife Slapstick-Einlage gleich zum Auftakt, dazu „biologisch juckende“ Hagebuttenkerndl im Klopapier, eine Haushälterin, die Mandeltörtchen als Brüste serviert, und kipplige Leitern beim Fensterln. Es ist was geboten und die Schauspieler sind in Höchstform.

Der lange Lulatsch Florian Schlögl als Bürgermeister hat wirklich ein Gesicht „wie zum Eierabschrecken“, Gabi Lemke überzeugt als seine liebevoll gestrenge Ehefrau, Franz Matheis berlinert wie frisch eingeflogen aus der Hauptstadt, Karin Günther hat als etwas tumbe Haushälterin einen wunderbaren Augenaufschlag, und Christian Wolfert ist zum Quietschen blöd als gestandenes Mannsbild und Papakind, das im Wandschrank landet. Bleibt noch Klaus Menzinger als gediegener Altbürgermeister und Neuzugang Franz Strohmeier. Er spielt den Bürgermeistersohn schön aufmüpfig-pubertär, wirft sich und seine Aktentasche lässig aufs Kanapee und hat seine Feuerprobe mit Bravour gemeistert. Dazu Kathi Lemke als Gemeindesekretärin, korrekt wie ihr Faltenrock und Robert Inderst als zum Himmel schreiender Pfarrer.

Weitere Vorstellungen

am 6., 7., 8. März, Freitag und Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 18 Uhr im Butterhof Traubing. Karten an der Abendkasse, Reservierung: z 015 22/139 33 10.