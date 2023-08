Minigolf in Tutzing: Vorbild für bürgerschaftliches Engagement

Mehr als 50 Leute halfen mit, die Minigolf-Anlage wieder bespielbar zu machen, darunter (v.l.) Regine Bäck, Michael Wilson und Georg Schuster. © privat/Förderverein Minigolf Tutzing

Am Samstag findet am Tutzinger Minigolfplatz ein Sommerfest mit Turnier zu seiner Eröffnung statt. Seine Wiederherstellung und Neubelebung liefert interessante Einblicke in kommunale Vorgänge und viel ehrenamtliches Engagement.

Tutzing – Über Jahrzehnte war der kleine Minigolfplatz an der Tutzinger Seestraße bei Einheimischen wie Auswärtigen beliebt. Die Lage der gemeindeeigenen Anlage im Freizeitgelände, direkt am viel genutzten ufernahen Weg, machte ihn mit seinem kleinen Kiosk auch zu einer begehrten Pausenstation für viele, die zu Fuß vorbeikamen oder mit dem Rad den Starnberger See umrundeten. Lange betrieb Markus Eisele den Platz. 2020 hörte er auf – dann war mit dem Minigolfplatz erst mal Schluss. Nun ist wieder Leben dort eingekehrt – dank einer Bürgerinitiative. Offizielle Einweihung mit Sommerfest ist am Samstag um 15 Uhr.

Für eine Neubelebung schien es zeitweise wenig Chancen zu geben. Doch wie sich die Sache gedreht hat, ist eine bemerkenswerte Geschichte. Relativ schnell meldeten sich 2020 nach Eiseles Rückzug Interessenten. So stellten sich in der Gemeinde Eheleute aus Wielenbach mit dem Plan einer so genannten Spielgolf-Anlage vor, die sie auf eigene Kosten erstellen wollten. Doch das Paar kam nicht zum Zuge. Die Gemeinde beschloss erst einmal eine Ausschreibung – und zog sie bald darauf wieder zurück. Verschiedene Gründe wurden angeführt, erforderliche Reparaturarbeiten oder denkbare Beschwerden von Nachbarn wegen Lärms.

Es gab aber noch andere Überlegungen: Zu dieser Zeit untersuchte die Gemeinde alle kommunalen Grundstücke auf ihre Verwertungsmöglichkeiten – auch den Minigolfplatz. Denn die Kommune benötigt dringend Geld für die millionenteure Sanierung der Mittelschule.

Dann kam alles ganz anders: Auf einmal galt das Grundstück des Minigolfplatzes als bevorzugter Standort für eine Flüchtlingsanlage – das rief einen Proteststurm hervor. Viele Einheimische wollten nicht einsehen, dass ihr geliebter Minigolfplatz für ein Containerdorf aufgegeben werden sollte. Widerstände kamen auch aus dem nahen Tabaluga-Heim, weil dort ausschließlich minderjährige Mädchen leben. Vertreter des Landratsamts ließen kaum Kompromissbereitschaft erkennen. In einer denkwürdigen Gemeinderatssitzung wollten sie die Flüchtlingsanlage auf diesem Areal trotz vieler vorgebrachter Bedenken durchsetzen. Sie kündigten sogar deren Genehmigung schon vorab für den Fall einer Ablehnung durch die Tutzinger an.

Sinneswandel bei der Gemeinde

Die Tutzinger Gemeinderäte aber waren zu dieser Zeit längst sensibilisiert. Sie lehnten die schnelle Entscheidung ab, die die Kreisbehörde von ihnen erwartete, und vertagten die Angelegenheit. Innerhalb kurzer Zeit kam daraufhin für die Containeranlage eine andere Lösung zustande: Die Missions-Benediktinerinnen stellten eine ihnen gehörende Fläche, die so genannte Klosterwiese an der Hauptstraße, fürs Flüchtlingsdorf zur Verfügung, das nun bald dort entstehen soll.

In der Gemeinde vollzog sich unterdessen ein Sinneswandel in Hinblick auf den Minigolfplatz. Angesichts der vielen Plädoyers für dessen Erhaltung fanden sich im Gemeinderat immer mehr Fürsprecher für eine Neubelebung der Anlage. Gemeinderat Ludwig Horn, der wenig später zum Bürgermeisterkandidaten der CSU gekürt wurde, nahm die Dinge mit einem entsprechenden Antrag in die Hand.

Ein im Gemeinderat gebildeter Arbeitskreis für den Minigolfplatz wurde zu einem parteiübergreifenden Gremium, mit Georg Schuster (FDP), Thomas Parstorfer (CSU), Christine Nimbach (fraktionslos), Bürgermeisterin Marlene Greinwald (Freie Wähler), Flora Weichmann (Grüne), Claus Piesch (Freie Wähler) und Horn. Seitdem war von einem Verkauf des Areals nicht mehr die Rede. Im Mai beschloss der Hauptausschuss die Verpachtung für fünf Jahre. Pächter wird ein inzwischen gegründeter Förderverein für den Minigolfplatz (wir berichteten). Dessen Vorsitz übernahm Michael Wilson, der sich zuvor bei den Protesten gegen die Flüchtlingsanlage auf dem Areal engagiert hatte.

An der Instandsetzung der mit den Jahren verwahrlosten Anlage haben sich über Monate viele Menschen beteiligt. Die „Aktion Minigolfplatz“ wurde zu einem Vorbild für bürgerschaftliches Engagement. Regelmäßig konnte man Einheimische auf dem Platz an der Arbeit sehen, die die heruntergekommenen Bahnen reparierten und alles rundherum in Ordnung brachten.

Auf viel Resonanz stießen auch Spendenaufrufe. So boten die Initiatoren der Aktion erfolgreich Partnerschaften für Bahnen, Schläger und Bälle an. Seit Anfang August sind neun Bahnen wieder bespielbar, weitere Bahnen sollen in nächster Zeit hergerichtet werden. Der Minigolfplatz wird sichtlich wieder zu einem Tutzinger Mittelpunkt, sein kleiner Biergarten ist ein begehrtes Ziel.

Der alte Kiosk gilt in seinem derzeitigen Zustand als nicht benutzbar, aber es gibt Ersatz: Die Tutzingerin Judith Gramsall, auch bekannt als neue Leiterin der Turnabteilung im TSV Tutzing, hat einen gebrauchten „Foodtruck“ gekauft und die Bewirtung übernommen. Am Samstag soll nun die offizielle Eröffnung stattfinden, mit einem Turnier, bei dem der Tutzinger Minigolf-Champion gesucht wird, und einem Abendessen. Ehrensache, dass der Verein alle Spender und Helfer einlädt. (nz)