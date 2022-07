Vorbilder für einen lebendigen Ort

Zwei verdiente Tutzinger: Bürgermeisterin Marlene Greinwald (l.) ernannte Pfarrer Peter Brummer am Donnerstag im Garten des Rathauses zum Ehrenbürger und verlieh Brigitte Grande die Bürgermedaille. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Tutzing hat den scheidenden Pfarrer Peter Brummer die Ehrenbürgerwürde verliehen. Brigitte Grande erhielt die Bürgermedaille.

Tutzing – Die Gemeinde Tutzing hat am Donnerstag den katholischen Pfarrer Peter Brummer und die Kulturmanagerin Brigitte Grande ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festakts im Garten des Rathauses ernannte Bürgermeisterin Marlene Greinwald Peter Brummer, der seine 22-jährige Tätigkeit in der Pfarrei St. Joseph am 31. August beendet, zum Ehrenbürger. Brigitte Grande, von 2014 bis 2020 Gemeinderätin und Kulturreferentin, erhielt die Bürgermedaille.

„Beide Personen haben mit ihrer Arbeit dem Zusammenleben in Tutzing gut getan“, betonte Greinwald. Pfarrer Brummer habe es hervorragend verstanden, Menschen und Institutionen in Tutzing zu motivieren, zu mobilisieren und ihre Kräfte zu bündeln. Für Brigitte Grande seien Kulturangebote keine Ortskosmetik, sondern essenziell für einen lebendigen Ort. Damit habe sie Tutzings Kulturleben mehr als 20 Jahre lang mit geprägt.

„Ich bin Tutzinger und bleibe Tutzinger“, sagte Brummer. Seine Arbeit habe er als die eines guten Hirten verstanden, der sät, was Früchte trägt. Er selbst ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Auf seine Tutzinger Zeit folgen sollen zunächst Schweigeexerzitien in Uganda, Anfang November ist die Weiterreise nach Kenia geplant. In einer dortigen Diözese will er für einige Zeit als zweiter Pfarrer arbeiten.

Ein Leben ohne Kultur sei ein Irrtum

„Es war mir eine Ehre und Freude“, sagte Brigitte Grande. Ein Leben ohne Kultur sei ein Irrtum. Kultur könne nicht die Welt retten, Pandemie oder Krieg verhindern, aber zu Orientierung und Zusammenhalt verhelfen. Auch eine Pandemie dürfe Kultur nicht verhindern. Über weitere Aktivitäten bei der Evangelischen Akademie Tutzing als Leiterin von deren Freundeskreis freue sie sich sehr.

Quasi in seiner Eigenschaft als „Alterspräsident“ des Gemeinderats ergriff Dr. Thomas von Mitschke-Collande das Wort. „Du hast das Kulturleben von Tutzing auf ein neues Niveau gehoben“, sagte er zu Brigitte Grande. Zu Brummer bemerkte er, auch aus Sicht einer Kommune sei es ein wachsendes Problem, wenn die Kirche zunehmend als gesellschaftlicher Faktor wegfalle. Brummer habe aber das Modell einer zukunftsfähigen Kirche vor Ort entworfen und gelebt.