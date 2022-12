Ein Loch und viele Fragen

Teilen

Was ist hier los? Die Mitarbeiter der Firma Strobl flickten das Loch in einer Gussleitung der Trinkwasserversorgung an der Hauptstraße in Tutzing und beantworteten auch die Fragen von Passanten. © lorenz goslich

Wegen eines Wasserrohrbruch in der Tutzinger Hauptstraße saßen die Bewohner und Nutzer zahlreicher Häuser zwischen Traubinger Straße und Hallberger Allee am Mittwoch auf dem Trockenen.

Tutzing – Dass es Wasser gibt, betrachten viele als selbstverständlich. Was es bedeutet, wenn das mal nicht der Fall ist, davon konnte man sich gestern in Tutzing Eindrücke verschaffen. An der Hauptstraße im Bereich zwischen der Traubinger Straße und der Hallberger Allee fiel wegen eines Rohrbruchs die Wasserversorgung aus. „Die Gäste konnten nicht auf die Toilette, wir konnten keinen Kaffee und keinen Tee zubereiten, die Spülmaschine ging nicht“, berichtet Verena Goslich, die das Bistro „Hin & Weg“ betreibt.

Um 9.30 Uhr hat das Wasserwerk der Gemeinde Tutzing gestern das Wasser abgestellt. Zahlreiche Anlieger riefen in dieser Phase bei ihren Installateuren und beim Wasserwerk der Gemeinde an, weil sie nicht wussten, was los war. Mitarbeiter des Wasserwerks beruhigten sie: Man bemühe sich um schnelle Schadensbehebung. Tatsächlich gab es gegen 11.15 Uhr wieder Wasser. Dass etwas nicht stimmte, war in der Nacht auf Montag bei Verbrauchskontrollen aufgefallen, die regelmäßig vorgenommen werden. Bald war klar, dass eine Gussleitung gebrochen war. Aber die Schadstelle musste erst einmal aufgespürt werden. Wie sich herausstellte, befand sie sich dort, wo die Greinwaldstraße in die Hauptstraße einmündet. Etwa 200 bis 300 Kubikmeter Wasser werden wohl weggeflossen sein, schätzen Mitarbeiter des Wasserwerks.

Die Tiefbaufirma Strobl aus Frieding war gestern früh an Ort und Stelle. Sie musste die Straße in dem Bereich aufreißen und tief graben, um die Reparatur im Untergrund vornehmen zu können. Das hat geklappt. Die Einfahrt in die Greinwaldstraße war so lange gesperrt.

Lorenz Goslich