Wasserwacht hilft, Segler nicht

Wasserwacht auf dem Starnberger See (Symbolbild). © Wasserwacht

Wasserwachten und DLRG rückten in den vergangenen Tagen mehrfach auf den Starnberger See aus, um Wassersportlern zu helfen. In einem Fall hätte es auch ein Segler tun können.

Tutzing – Angesichts Ferien und Sommerwetter bleiben Einsätze für Wasserretter am Starnberger See nicht aus. Zwei gab es Anfang der Woche.

Am Dienstagabend hatten zwei Mitglieder der Tutzinger Wasserwacht zufällig gesehen, dass nahe der Station eine Jolle mit zwei Personen gekentert war. Ein 83-jähriger Mann und Bub (12) hatten Probleme, das Boot wieder aufzustellen, als die Retter mit ihrem Boot ankamen. „Die beiden unterkühlten Personen wurden von den Wasserrettern medizinisch versorgt und die Jolle wieder aufgestellt“, teilte die BRK-Wasserwacht mit.

Jedoch: Mit der Hilfsbereitschaft war nicht bei jedem Segelkollegen weit her. Ein Segler, der an der gekenterten Jolle vorbeifuhr, hatte sie einfach ignoriert, berichteten die beiden Gekenterten der Wasserwacht. „Zumindest Fragen hätte er können, als wir ihm gewunken und gerufen haben“, zitiert die Wasserwacht den Mann. Zum Glück ist Gleichgültigkeit auf dem See nicht die Regel: „Dies ist ein Einzelfall der fehlenden Hilsbereitschaft gewesen. Wir sind froh, dass ganz viele Wassersport und Passanten an Land diesem Beispiel nicht folgen“, betonte der Vorsitzende der Wasserwacht Tutzing, Robert Lettenbauer.

Melder sollen vor Ort bleiben

Am Montag waren die Wasserwachten Starnberg, Feldafing, Wolfratshausen und Ammerland, die DLRG Pöcking-Starnberg und Seeshaupt sowie Hubschrauber und Rettungswagen wegen eines sinkenden Bootes zwischen Garatshausen und Ammerland alarmiert worden. Eine junge Besatzung der Wasserwacht Tutzing war zuerst vor Ort und schleppte das Boot ab, die Insassen waren unversehrt. Der Melder war nicht erreichbar, was die Arbeiter der Retter schwert, „denn nicht immer ist sofort gesichert, dass die Personen, die bereits an Land gegangen sind, auch die Gesuchten sind“, erklärt Oliver Jauch, Sprecher der Kreiswasserwacht. Blieben die Anrufer vor Ort, könnten sie den Rettern zeigen, wo sie den Notfall beobachtet haben. So ließen sich unnötige Suchaktionen vermeiden.

Hervorzuheben sei die gute Arbeit der sehr jungen Bootsmannschaft der Wasserwacht, teilte die Ortsgruppe Tutzing weiter mit. Denn der Bootsführer machte im Frühjahr sein Patent, Teile der Bootsmannschaft waren vor Kurzem noch in Ausbildung. Dies bestätige eine sehr gute Ausbildung und Zusammenarbeit bei der Wasserwacht Tutzing sowie ein freundschaftliches Miteinander wo man sich verlassen kann auf die Kolleginnen und Kollegen.