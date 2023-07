Weitere Baustelle an Hauptstraße

Teilen

(Symbolbild). © Arno Burgi

Wegen Arbeiten am Regenwasserkanal gilt kommende Woche eine halbseitige Sperrung der Tutzinger Hauptstraße an Einmündung Schlösserweg.

Tutzing – Die Liste der Baustellen an der Tutzinger Hauptstraße wird länger: Von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, wird sie auf Höhe der Einmündung des Schlösserwegs halbseitig gesperrt. Grund sind Umbaumaßnahmen am öffentlichen Niederschlagswasserkanal. Das teilt der Abwasserverband Starnberger See mit. Die Bushaltestelle am Gymnasiums müsse teilweise mitbenutzt und daher gesperrt werden.

„Die Maßnahme ist unabhängig von der aktuell laufenden Baustelle in der Kreuzung Hauptstraße/Traubinger Straße notwendig, ist jedoch zudem ein Vorgriff auf die spätere grabenlose Kanalsanierung“, teilt der Verband weiter mit. Umleitung ist die bereits bestehende über Bahnhofstraße und Kirchenstraße, die in dieser Form voraussichtlich bis Jahresende bleiben wird. Der Abwasserverband bittet um Verständnis für die dringend notwendigen Arbeiten an der Kanalisation. Wie auch bereits in den vorangegangenen Bauphasen, werde ständig daran gearbeitet, die notwendigen Arbeiten mit möglichst geringen Auswirkungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer durchzuführen.

Wegen der Baustelle auf Höhe Schlossstraße ist die Hauptstraße in diesem Bereich gesperrt. Die Arbeiten dort sollen noch mehrere Wochen andauern, dann folgt die nächste Baustelle.