Wie ein Loch in Tutzings Hauptstraße den Sanierungsplan verändert

Teilen

Fünf Meter tief war das Loch, am Dienstagabend und Mittwoch wurde der Bereich großflächig und vorsichtig aufgegraben. Die orangefarbenen Stützwände sind nun dort, wo das Loch war. © Dagmar Rutt

Die Experten konnten die Ursache für das in der Tutzinger Hauptstraße entstandene Loch zunächst nicht finden. Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt ändert der Vorfall nun die Vorgehensweise.

Tutzing – Auf der Tutzinger Hauptstraße herrschte am Mittwoch eine Ruhe, die man sonst mitten im Ortszentrum kaum kennt. Nur wenige Autofahrer fuhren bis an die Absperrungen heran, um dann irritiert Wendemanöver zu starten. Fußgänger flanierten auf der Straße, Radfahrer genossen es, auf der unvermutet großen Fläche Runden zu drehen. Viel mehr Betrieb war, von außen nicht erkennbar, im Untergrund, denn mitten in der Straße klaffte seit Dienstag ein Loch. Mit technisch ausgefeilten Methoden der Kanalinspektion untersuchten Kameras und andere Spezialgeräte die Anlagen in der Tiefe Millimeter für Millimeter.

Neun Mitarbeiter des Abwasserverbands Starnberger See waren seit dem frühen Morgen auf der kurzfristig entstandenen Baustelle. Sie hatten ihre anderen Termine abgesagt, das Tutzinger Loch war wichtiger. Christoph Knobloch selbst hatte den Schaden entdeckt. Der Tutzinger Feuerwehrkommandant ist Projektleiter beim Abwasserverband und in dieser Funktion für dessen Arbeiten bei der Sanierung des Ortszentrums zuständig. Er wollte am Dienstagnachmittag eigentlich zum Einkaufen fahren, da fiel ihm in der Hauptstraße eine schwellenartige Vertiefung auf. Kurz darauf fuhr ein anderes Fahrzeug über diese Stelle – es krachte, und das Loch war da. Knobloch verständigte sofort die Polizei und seine Kollegen der Feuerwehr. Bald war die Straße halbseitig gesperrt. Auf der anderen Fahrspur lief der Verkehr vorerst weiter, auch Busse konnten noch passieren. Schnell stellte sich aber heraus, dass eine Vollsperrung unumgänglich war.

Der Bereich rund um die Einmündung der Greinwaldstraße wurde zu einem Anziehungspunkt, mehr und mehr Menschen verfolgten das Geschehen, unter ihnen auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald und der designierte CSU-Bürgermeisterkandidat Ludwig Horn. Immer wieder äußerten sich die Umstehenden anerkennend über die schnellen Reaktionen und die professionelle Vorgehensweise, die wohl Schlimmeres verhindert habe: Was wäre bei einem größeren Einbruch gewesen, wenn ein Fahrzeug in die Tiefe gerissen worden wäre? Bald war auch die Friedinger Straßenbau- und Tiefbaufirma Strobl vor Ort, bei der es für kurzfristige Einsätze ein Notfallteam gibt. Einige ihrer Leute kamen auch aus dem Feierabend dazu. Bis in den späten Abend hinein liefen die Arbeiten, sodass für die Untersuchungen am Mittwoch alles vorbereitet war.

Rätselraten um das Loch von Tutzing: Experten des Abwasserverbands untersuchten den Schaden, konnten zunächst aber keine Ursache ermitteln. © Lorenz Goslich

Nicht größer als ein Kanaldeckel war es zunächst gewesen, aber noch am Dienstagabend hatte ein Baggerfahrer rundherum sichtlich behutsam die Asphaltdecke entfernt und das obere Erdreich aufgegraben, sodass ein quadratisches Feld entstanden war. In einem halb freigelegten Schacht waren am Mittwoch Blicke fünf Meter tief hinunter möglich – so tief war das Loch auch am Dienstag wohl schon. Zwei Hauptkanäle befinden sich dort im Untergrund der Hauptstraße, einer für Schmutzwasser und einer für Regenwasser. Ein Spülwagen des Abwasserverbands fuhr von der Greinwaldstraße aus nah an das Loch heran. Die Kanäle wurden gespült, die Kamera fuhr in die Tiefe hinein und langsam durch die Rohre hindurch. Oben in einem Wagen befand sich ein Monitorfeld, auf dessen Bildschirmen die aus dem Untergrund übermittelten Ansichten zu verfolgen waren. Für solche Analysen gibt es Experten: Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Die bisherigen Ergebnisse: Beide Hauptkanäle sind in Ordnung. Auch ein Regenwasserkanal in der Tiefe der Greinwaldstraße kam an die Reihe. Die Anschlüsse waren zugewachsen, wie sich herausstellte, sodass die Abflüsse nicht mehr gesichert waren – aber Beschädigungen, durch die das Loch entstanden sein konnte, waren auch dort nicht zu entdecken.

Also ging es an weitere Untersuchungen. Einer der Fachleute stieg durch den Schacht hinab – dort unten gab es einen Hohlraum. Nebendran war das ganze Erdreich weggerutscht. Heraus kam bei den intensiven Untersuchungen, jedenfalls am Mittwoch, noch keine Ursache für das Loch. Aber der Schaden führt nun zu einer Änderung der Planung für die bevorstehende Erneuerung des gesamten Tutzinger Ortszentrums in diesem Bereich. Die Sanierung der Niederschlagswasserkanalisation ist eigentlich an etlichen Abschnitten der Hauptstraße „grabenlos“ vorgesehen, indem ein mit Harz getränkter, glasfaserverstärkter Kunststoffschlauch („GFK-Schlauch“) in den Kanal eingebracht und mittels UV-Strahlung ausgehärtet wird. Doch wegen des nun entstandenen Lochs gibt es nun stattdessen eine Schacht-Erneuerung. „Wir müssen sowieso den ganzen Schacht freilegen“, sagt Knobloch. Der neue Schacht ist bestellt, er soll am Mittwoch auf der Baustelle sein, dann ist auch sein Einbau vorgesehen. Wenn alles klappt, könnte alles bis Ende nächster Woche fertig sein. Dann könnte die Hauptstraße wieder befahrbar sein – unter Vorbehalt.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.