Wie und warum 155 Jungrinder vom Starnberger See auf die Alm kommen

Von: Tobias Gmach

Teilen

Angekommen im Karwendelpanorama: Manche jungen Kühe kommen heuer erstmals in den Genuss des Alpengrases. Bis Ende September bleiben sie auf der Alm. © privat

155 Jungrinder bringt Kreisbauer Georg Holzer den Sommer über auf eine Alm im Karwendel. Den Tieren stehen Abenteuer und Konditionstraining bevor. Den großen logistischen Aufwand nimmt der Landwirt schon aus ideologischen Gründen auf sich. Ein Besuch bei der Lkw-Abfahrt in Diemendorf.

Diemendorf – Bis auf knapp 2000 Meter, bis nah an den Gipfel des Kompar im Karwendel, werden die 155 Jungrinder eines Tages hinaufsteigen. Das dreieinhalbmonatige Alm-Abenteuer beginnt für sie jedoch mit nur wenigen Schritten über eine Stahlrampe. „Aufe gehma. Jetzt gäd’s zua Mädels“, ruft Georg Holzer bairisch-bestimmt. So manche Kuh wirkt unsicher, sanft schiebt der Landwirt sie in die richtige Richtung. Eine andere trampelt, ohne zu zögern, mit Tempo hinauf. „Das ist eine Wiederholungstäterin“, sagt Holzer. Was er meint: Sie war schon auf der Hasentalalm im Tiroler Rißtal. Sie kennt das, wenn der lange Lkw mit sechs Abteilen und Aufzug im Holzer-Hof in Diemendorf einparkt. So wie Ronja, mit drei Jahren die Älteste – im Gegensatz zu Lilly, der jüngsten Kuh unter den Reisenden, die erst im August 2022 auf die Welt kam.

Georg Holzer, 43 Jahre alt, ist mit rund 530 Rindern der größte Milchbauer im Landkreis Starnberg und seit Sommer vergangenen Jahres auch Kreisobmann des Bauernverbands. Und er ist nach eigener Aussage der einzige in der Region, der seinen jungen Kühen den Genuss des Alpengrases ermöglicht. „Ich müsste das nicht machen. Da ist Ideologie dabei“, sagt er an einem Freitagmorgen auf seinem Hof. Holzer trägt ein helles Hemd, einen grünen Mantel mit großen Taschen, eine kurze, beigefarbene Arbeitshose, Filzhut und Bergschuhe. Viel geschlafen hat er nicht. Am späten Vorabend hat noch eine Kuh ein Kalb bekommen, vor der Abfahrt musste der Stall gemacht und alles für den Transport vorbereitet werden. Deshalb ist er seit 3.40 Uhr wach.

Die Söhne von Landwirt Georg Holzer, Jakob (l., 6) und Georg (5), sind bei der Abfahrt auch dabei. © Andrea Jaksch

Die Glocken, laut Holzer „die Lebensversicherung“ der Rinder in den Bergen, haben die Tiere schon vor dem „Aufladen“ dran. So nennt der Diemendorfer den Vorgang, der gerade mal 20 Minuten dauert und bei dem ihn Ludwig Kuchler unterstützt.

Der junge Mann aus Miesbach springt aus dem Lkw, öffnet mehrere Klappen und verlegt eine Brücke, die das Hauptfahrzeug mit einem langen Anhänger verbindet. Jeder Handgriff pure Routine. „Wir fahren 2500 Viecher auf Almen und sind zurzeit täglich unterwegs“, sagt Kuchler schnell im Vorbeigehen. 44 Kühe, die noch nicht gekalbt haben und deshalb keine Milch geben, transportiert er an diesem Tag mit dem grau-grünen Lastwagen-Gespann über die Grenze nach Österreich. Nach 93 Kilometern, kurz vor dem bekannten Ahornboden, lässt er sie wieder aussteigen. Dann treiben Holzer und seine Helfer, zu denen auch seine Frau Regina und Jakob (6), einer der beiden Söhne, zählen, die Tiere hoch zu den 115 anderen, die schon am Hasentalalm-Niederleger grasen. In den kommenden Wochen werden sie sich über den Mittel- bis zum Hochleger hochfuttern. In den vergangenen Wochen ist der Lkw viermal zwischen Diemendorf und dem Rißtal gependelt. Georg Holzer selbst wird nun jede Woche nach seinen Jungrindern sehen.

Alle einsteigen: Mehr als 40 Jungrinder finden im Lastwagen samt Anhänger in sechs verschiedenen Abteilen Platz. © Andrea Jaksch

Und der Bauer war auch schon vor ihnen in Tirol. Tagelang hat er Zäune in unwegsamem Gelände aufgebaut. Ende September wird er sie wieder abbauen müssen und dabei die Zaunteile beschriften und am Berg so lagern, dass sie sich nächstes Jahr wieder ohne Probleme installieren lassen. Aber auch die Kühe haben sich vorbereitet – zwei Wochen vor dem Aufladen durften sie in Diemendorf auf die Weide.

„Sie brauchen Kondition für die Alm“, erklärt Holzer. „Und sie müssen das Grasen erst lernen. Sie reißen es ja mit der Zunge ab.“ Auch der Stoffwechsel müsse sich erst an die Umstellung der Futtermischung aufs Gras gewöhnen. Dazu kommt das Thema Orientierung: „Ich stelle manchmal Maschinen rund um die Weide auf, damit sie was sehen“, sagt Holzer. Schließlich lauern auch auf dem Berg Hürden – und eben der Zaun. Würden die jungen Tiere nicht daran gewöhnt, würden sie einfach hineinrennen.

Abfahrt in Diemendorf: Der Lkw lässt den Hof hinter sich und fährt 93 Kilometer ins österreichische Rißtal. © Andrea Jaksch

Seit 15 Jahren schon pachtet der Kreisobmann die Hasentalalm. Warum tut er sich den großen logistischen, zeitlichen und auch finanziellen Aufwand an? Die erste Antwort: „Ich mache es einfach gerne. Ich mag es, wenn die Tiere auf der Weide sind.“ Das Tierwohl sei ihm sehr wichtig. „Und sie kommen vitaler zurück.“, ergänzt Holzer. Und das ist wiederum ein Vorteil auf dem Viehmarkt, auf dem der 43-Jährige auch aktiv ist. Jedes Jahr verkauft er rund 50 Rinder nach Norddeutschland, die er zur eigenen Nachzucht nicht benötigt. Zum Beispiel nach Bremerhaven. Holzer: „Die wissen, was sie an unseren Viechern haben.“

Wenn die Diemendorfer Kühe im Karwendel grasen, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Vier Unfälle zählt Holzer in all den Jahren, drei davon endeten tödlich. Aber die Kuh, die 20 Meter in eine Felsspalte stürzte, sich ein Klauenbein brach und mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden musste, hat er noch heute. Heuer beim Aufstieg sei alles „sauguad ganga“, erzählt er ein paar Tage nach der Abfahrt. Auch die unerfahrenen Tiere wie Lilly hätten gut mitgemacht. Und doch ist das Projekt in diesem Jahr auch von Sorgen begleitet. Einmal wegen der anhaltenden Trockenheit: Holzer hat zwei weitere alte Badewannen organisiert, die er am Berg aufstellt. „Wir müssen jeden Tropfen aus den Quellen auffangen.“ Klar: Ist das Gras trocken, braucht das Vieh mehr Wasser. Der zweite Grund für Holzers Besorgnis ist der Wolf. Er fürchtet Angriffe auf seine Herde, die vermehrten Wolfssichtungen in diesem Jahr haben ihm ein mulmiges Gefühl beschert.

In Tirol treiben eine Hirtin, Georg Holzer und weitere Helfer die Kühe zunächst zum Niederleger der Hasentalalm. © privat

Bei der Abfahrt in Diemendorf überwiegt aber die Freude an seinem Beruf. Trotz der Müdigkeit wirkt der Kreisbauer entspannt und gut gelaunt. Genau wie Lkw-Fahrer Ludwig Kuchler, der in der Eile noch Zeit für einen Scherz hat. Hinten am Lastwagen-Gespann drückt er auf einen Knopf, ein Abteil fährt mit Kühen nach oben, damit die anderen darunter einsteigen können. Kuchler schaut hinauf zu den Gitterfenstern und sagt: „Die haben die Sightseeing-Tour gebucht.“