„Wir müssen uns auch mal einig werden“

Teilen

Die Zukunft von Tutzings Ortsmitte sorgt immer wieder für Debatten. © Dagmar Rutt

Die Neubebauung des ehemaligen Supermarkt-Areals in der Tutzinger Ortsmitte sorgt weiter für Debatten – der Bürgermeisterin reicht es langsam.

Tutzing – Die Neubebauung im Tutzinger Ortszentrum macht Fortschritte, es gibt aber auch nach wie vor Kritik. Mit zwölf gegen sechs Stimmen hat der Gemeinderat am Dienstag der aktuellen Plankonzeption zugestimmt.

An der Stelle des früheren Supermarkts ist ein von der Hauptstraße abgerücktes Bauwerk mit zwei Obergeschossen und Dachgeschoss sowie zwei Frontbauten geplant, außerdem ein weiteres, mehrgeschossiges Gebäude im hinteren Teil des Grundstücks. Am 28. Juli will Lydia Knözinger-Ehrl vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Rat vorstellen – „ein sportliches Ziel“, sagte sie selbst. Die Plankonzeption reicht von einem Kinderspielplatz bis zu einem Nachhaltigkeitskonzept mit zwei Zertifikaten („Cradle-to-Cradle“ und „DGNB-Quck-Check“). Dessen Verbindlichkeit wäre laut Knözinger eventuell im Durchführungsvertrag zu regeln, sagte sie auf Frage von Michael Ehgartner (Grüne).

Auf Wunsch des Gemeinderats hatte sie schon diverse Änderungen eingearbeitet. So sollen Balkons zur Hauptstraße hin bis auf einen auf einem Erker wegfallen, eine Dachterrasse soll kleiner werden. Umstritten war auch die Breite von Gauben im Dachgeschoss. Sie sollten schmal sein, forderten Dr. Ernst Lindl (CSU) und Caroline Krug (ÖDP), während Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP) etwas breitere Gauben als vertretbar bezeichnete. 2,30 Meter breit sollen sie nach einem knappen Beschluss werden.

Mehrere Gemeinderäte äußerten sich zufrieden mit der überarbeiteten Planung, so Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste), Barbara Doll (UWG) und Bernd Pfitzner (Grüne). „Es ist nicht zielführend, alles wieder infrage zu stellen“, mahnte Pfitzner. Dagegen kritisierte Christine Nimbach (fraktionslos): „Das Gebäude erschlägt das südliche Nachbargebäude.“ Die Wortwahl „erschlägt“ gefiel Bürgermeisterin Marlene Greinwald nicht. Zur Baugröße sagte sie: „Man darf nicht vergessen, wir sind mitten im Ort.“ Bestehendes Baurecht könne man nicht einfach zurücknehmen. Georg Schuster (FDP) missfiel der Erker. Der sei ausdrücklicher städtebaulicher Wunsch der Gemeinde, erwiderte Greinwald. Caroline Krug wunderte sich über einen geplanten Zwischenbau mit Übergang von Vorder- zu Rückgebäude. Sonst hätte man einen Mindestabstand zwischen separaten Gebäuden einhalten müssen, sagte die Planerin. Stefanie Knittl (SPD) erkundigte sich, ob man die Türme der Kirche St. Joseph künftig von der Marienstraße aus noch sehen könne, was nach früheren Angaben der Fall sein soll. Aufgrund der kritischen Anmerkungen sah sich die Bürgermeisterin zu einer Ermahnung veranlasst. Der Gemeinderat habe dem Grundkonzept bereits zugestimmt: „Wir müssen uns auch mal einig werden, was wir wollen und nicht immer wieder bei Adam und Eva anfangen.“

Lorenz Goslich