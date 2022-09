Tutzings neuer Pfarrer redet Klartext

Freundliche Begrüßung: Tutzings neuer katholischer Pfarrer Peter Seidel (l.) nach dem Gottesdienst im Gespräch mit Tutzingern. © NZ

Tutzings neuer Pfarrer Peter Seidel hat sich am Sonntag seiner neuen Pfarrei vorgestellt - und deutliche Worte gewählt.

Tutzing – „Ich bin der neue Pfarrer von Tutzing, ich bin in der letzten Woche angereist und freue mich, bei Ihnen zu sein.“ So hat sich Peter Seidel, der neue Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Joseph, am Sonntag im Gottesdienst vorgestellt. Er habe in einer Wohnung der Pfarrei „Asyl gefunden“, die fürs Kirchenasyl genutzt wurde. Ins Pfarrhaus könne er wegen Renovierungen nicht sofort einziehen. Seinen Vorgänger Peter Brummer kenne und schätze er seit 30 Jahren, sagte Seidel.

Seinen Werdegang und seine Einschätzungen schilderte der 51-jährige gebürtige Oberstdorfer mit offenen Worten. Als er sich nach dem Abitur 1991 fürs Theologiestudium entschied, sei die Reaktion nicht selten gewesen: „Um Gottes Willen!“ Seiner Mutter habe sein Plan gefallen, sein Vater hätte den Sohn lieber als Ingenieur gesehen: „Es war nicht einfach, diesen Weg einzuschlagen.“ Nach der Priesterweihe 1998 war er Diakon in Wertingen, Kaplan in Landsberg und Augsburg, von 2002 an zwölf Jahre Stadtpfarrer von Günzburg: „Eine ganz schöne Erfahrung.“ Anschließend wurde er „Oberland-Pfarrer“, wie er es formulierte – als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Habach mit Antdorf, Sindelsdorf und Obersöchering – „nicht weit weg von hier“, sagte er zu den Tutzingern. Zudem war er Prodekan des Dekanats Benediktbeuern. Dann berief ihn das Bistum Augsburg 2021 zum Personalreferenten für die Priester. „Keine leichte Aufgabe“, urteilte er, „verbunden mit vielen Schwierigkeiten und Ärger.“ Er beendete diese Phase schnell, um in die Seelsorge zurückzukehren. Als er von Brummers Entscheidung erfuhr, in Tutzing aufzuhören, bewarb er sich.

„Wir sind in einer schwierigen Lage“, sagte Seidel zum Priesterberuf. Im Bistum Augsburg seien gerade 15 Stellen besetzt worden, derzeit stünden nur noch drei deutsche Pfarrer zur Verfügung, die übrigen kämen aus anderen Regionen, von Indien bis Afrika: „Viele gute Leute, aber aus ganz anderen Kulturen.“ Mit Seidel zusammen gab es Anfang der 1990er Jahre nach seinen Worten 120 Anfänger des Theologiestudiums. Heute beginnen gerade noch acht junge Leute, und wirklich geeignet sind nach seiner Einschätzung nicht alle. (nz)