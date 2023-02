Wunderbarer Besuch der Langeweile im Gymnasium

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Brillant gespielt: Die Theatergruppe des Tutzinger Gymnasiums glänzt in jeder Hinsicht mit „Der Besuch der alten Dame“. Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler nur wenige Wochen Zeit für die Proben. © Andrea Jaksch

Brillant bringt die Theatergruppe des Gymnasiums Tutzing Dürrenmatts Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ auf die Bühne. Jedes Detail stimmt.

Tutzing – „Es ist ein Lebensgeschenk, wenn man die jungen Leute so erleben darf. Das habt ihr wunderbar gemacht.“ Schulleiter Andreas Thalmaier war zu Recht stolz auf die Theatergruppe des Gymnasiums Tutzing, die am Dienstagabend eine begeisternde Premiere mit Dürrenmatts Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ feierte. Auch Margit Kleber, die Leiterin des Ensembles, war stolz auf ihre Gruppe, die in nur wenigen Wochen die Theaterproduktion auf die Beine gestellt hatte. Das Stück ausgesucht haben die Schülerinnen und Schüler selbst, auch deswegen, weil es mit sehr vielen Rollen aufwarten kann. Und damit sich der Nachwuchs schon mal warm laufen kann, wurden zusätzlich Sechstklässler eingebunden, die als Schulgruppe am Bahnhof Güllen mit einem Liedchen die alte Dame begrüßen.

Auftritt Claire Zachanassian: Sie wird am Premierenabend sehr souverän gespielt von Lisa Nagel – die zweite Besetzung übernimmt Anja Kuhn. Lisa Nagel hat die damenhafte Mimik und Gestik wohl mit der Muttermilch aufgesogen, so selbstverständlich gibt sie die Gelangweilte. Als Multimillionärin Claire stützt sie sich auf ihren silbernen Stock, das Pelzjäckchen über den Schultern und Zigarre rauchend sinniert sie über den Lauf der Welt, wie es nur die Reichen können. Lisa Nagel spielt wundervoll blasiert und mit allen Facetten. Sie ist gnädig arrogant, hochmütig, überheblich und herablassend.

Ein Jogger läuft durch das Bild, wie im richtigen Leben halt, denn Margit Kleber sorgt als Regisseurin in jeder Szene für Lebendigkeit. In der zweiten Hauptrolle ist Fabian Schoening als Alfred Ill zu sehen. Er spielt schön genervt und mit der richtigen Portion Entrüstung.

Pfarrer super salbungsvoll

Überhaupt sind die Charaktere wunderbar besetzt. Den frustrierten achten Ehemann im orangeroten Bademantel spielt Florian Grießhammer als Langeweile in Person, Jakob Pawelka ist als Pfarrer so super salbungsvoll, dass sein Trost auf die Bühne trieft. Dem Bürgermeister, den Kira-Marie Witschel spielt, ist die sorgenvolle Miene in jedem Gesichtsmuskel eingeschrieben, und den Butler gibt Quentin Erb. Devoter kann man wirklich keinen Bückling machen.

Philipp Essiger spielt den Lehrer, nein, er lebt den Lehrer und trägt den Zylinder so komisch auf den Ohren, dass er eigentlich gar nichts mehr machen müsste, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Er toppt den Auftritt aber noch mit seinem grandiosen Zusammensacken nach ein paar Drinks zu viel. Hacken schlagend und schneidig überzeugt Henry Enders als Polizist, Lena Setzwein in ihrer bestickten Schürze gibt Ills brave Gattin, Lena Torggler und Jonathan Dekel deren Kinder.

Bleiben die wunderbaren, im Chor sprechende Eunuchen, gespielt an diesem Abend von Benjamin Beger und Maxi Ruppert, die eifrigen Notizschreiber Luca Wanner und Hannah Schlögl als Pressevertreter wie im richtigen Leben, der Schaffner, dem Valentin Schneider eine devote Farbe gibt, und der Turner. Kajetan Beer zeigt Muckis bei Liegestützen.

Einmal mehr zeigt sich, wie leistungsstark Jugendliche sind, wenn sie nur motiviert werden. Seit den Weihnachtsferien probten die Schüler jeden Samstag. Für das Bühnenbild haben Johanna Schletz, Louis Werner und Fabiana Winterhalter eine historische Kutsche aufgetrieben und wer weiß wie in die Aula gezerrt. Bei den Kostümen zeigten Fabiana Winterhalter, Michelle Scheel und Isabella Martens Fingerspitzengefühl mit und für Klamotten aus vergangenen Tagen. Zu sehen ist das Stück noch einmal am heutigen Donnerstag um 20 Uhr im Gymnasium Tutzing.