Zebrastreifen, Hygieneprodukte, Grillplatz: Erfolgreiches Jahr für Jugendbeirat Tutzing

Von: Sandra Sedlmaier

Sieben junge politische Stimmen für Tutzing: der Tutzinger Jugendbeirat mit (v.l.) Paul Friedrich, Tobias Möller, Lena Kerbs, Juliana Gräfin von Brühl-Störlein, Fabian Möller, Letizia Menzel und Anna Chatziiordanidou. © ANdrea Jaksch

Der Tutzinger Jugendbeirat ist seit fast einem Jahr im Amt. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: ein wiederbelebter Zebrastreifen, kostenlose Hygieneprodukte für alle Schulen und ein Grillplatz im Kustermannpark.

Tutzing – Wie oft hört man von den Älteren, dass die Jugend sich doch bitteschön mehr für Politik und ihre eigenen Belange interessieren sollte? In Tutzing tut die Jugend genau das: Der siebenköpfige Jugendbeirat hat sich seit seiner Gründung im Januar dieses Jahres siebenmal getroffen und einiges angestoßen. Vor allem aber haben die sieben jungen Menschen ihrer Generation eine Stimme verschafft.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit konnte der Jugendbeirat einen politischen Erfolg verbuchen. Einen kleinen, aber doch einen Erfolg. „Der Zebrastreifen an der Grund- und Mittelschule wurde renoviert“, berichtet Vorsitzender Paul Friedrich (19) im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Die Gemeinde hat die Streifen neu aufsprühen lassen.“ Das Beispiel des Zebrastreifens zeigt, dass es gut ist, wenn in einer Gemeinde möglichst viele Leute aufmerksam sind und schauen, dass sich etwas bewegt. Oder wie es die stellvertretende Vorsitzende des Tutzinger Jugendbeirats, Juliana von Brühl-Störlein, sagt: „Politik sollte von Menschen gemacht werden, die sich für andere einsetzen.“

Die Themen, die der Jugendbeirat anspricht, sind nicht immer reine Jugendthemen. Der Grillplatz im Kustermannpark, für den der Gemeinderat das grundsätzliche Okay gegeben hat, kommt nach Auffassung der Beiratsvorsitzenden auch anderen zugute. Ein weiteres Projekt, das den öffentlichen Raum betrifft, sind sogenannte Pfandringe. Das sind ringförmige Gestelle um Abfalleimer herum, in denen Pfandflaschen abgelegt werden können. Wer sie wegtragen will, hat sie auf einmal beieinander. „Das bringt der Jugend etwas, aber auch allen anderen“, findet von Brühl-Störlein.

Jugendbeirat kann Anträge an Gemeinderat stellen und hat Rederecht

Nur die Jugend betrifft ein Antrag auf kostenlose Hygieneprodukte in den Schulen, der auch auf Anhieb im Gemeinderat durchkam. Laut von Brühl-Störlein ist der Preis dieser Produkte für einige junge Frauen durchaus ein finanziell schwieriges Thema, sie spricht von Periodenarmut. „Es gibt Familien, die daran sparen müssen“, sagt die 19-Jährige. „Wir hätten gerne in den Mädchentoiletten der Schulen, in den Sportstätten und in öffentlichen WCs Automaten dafür“, sagt sie. Derzeit prüfe die Gemeinde, welcher Anbieter das durchführen könnte. Dabei hilft den Jugendvertretern die Vernetzung mit überregionalen Gremien.

Der Jugendbeirat kann Anträge an den Gemeinderat stellen und hat ein Rederecht in dem Gremium. „Ein Glück, das wir das dürfen“, sagt von Brühl-Störlein. Das sei nicht überall so. Doch in Tutzing habe man bei der Ausgestaltung der Satzung darauf geachtet. „Es gibt jetzt einen Perspektivwechsel im Tutzinger Gemeinderat“, stellt Friedrich fest. „Die Jugend hat Ansprechpartner und eine Stimme. Das hat eine ganz andere Qualität.“ Die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde halten die beiden Jugendvertreter für fruchtbar. Als es etwa um ein generelles Alkoholverbot in den Tutzinger Parks ging, war der Jugendbeirat dagegen. „Man darf Bier ab 16 trinken – wieso soll man das in den Parks nicht dürfen?“, begründet Paul Friedrich die Haltung.

Der Jura-Student Paul Friedrich und seine Stellvertreterin liegen mit ihren 19 Jahren altersmäßig in der Mitte der 16- bis 23-jährigen Beiratsmitglieder. „Wir haben zwei Schüler, Auszubildende, Studenten, und ich war erst im Freiwilligen Sozialen Jahr“, berichtet Juliana von Brühl-Störlein. Inzwischen studiert auch sie, Politikwissenschaft und Jura in München.

Neue Themen fürs neue Jahr gibt es bereits. Anregungen dazu finden die Beiratsmitglieder in Gesprächen oder durch eigene Beobachtungen. Oder aus der Post, die sie per Instagram (@jugendbeirat.tutzing), auf ihrer Internetseite jugendbeirat-tutzing.de (E-Mail: info@jugendbeirat-tutzing.de) oder im Briefkasten am Rathaus finden. Weitere Zebrastreifen in Tutzing wären schön und würden für mehr Sicherheit sorgen, meint der Beirat. Und Picknickbänke am See. „Die sind in unserem Antrag zum Haushalt für das nächste Jahr drin.“