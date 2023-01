Zeitenwende auf allen Ebenen

Von: Sandra Sedlmaier

Versammelte CSU (v.l.): MdEP Manfred Weber, MdL Dr. Ute Eiling-Hütig, MdB Michael Kießling, Vize-Ortschef Ludwig Horn, Stefanie von Winning, Dr. Ursula Männle, Landrat Stefan Frey, Bezirksrat Harald Schwab und Ortschef Thomas Parsdorfer. © A. Jaksch

Die Zeitenwende durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine war Thema beim Neujahrsempfang der Tutzinger CSU. Zu Gast war ein Politiker aus der allerhöchsten Ebene: der Europa-Parlamentarier Manfred Weber.

Traubing – „Wir hatten sie alle“, sagte Tutzings CSU-Ortschef Thomas Parstorfer. „Landwirtschaftsminister Brunner, Innenminister Hermann, Landtagspräsidentin Aigner, Ministerpräsident Söder.“ Dieses Jahr begrüßte er den EVP-Fraktionschef im Europaparlament Manfred Weber zum Neujahrsempfang. Der heute, wären vor vier Jahren nicht politische Ränke dazwischen gekommen, Kommissionspräsident wäre. Dann wurde es Ursula von der Leyen, aber Weber scheint darüber hinweg zu sein. Mit Elan und aus Überzeugung spricht er bei der Tutzinger CSU im Buttlerhof in Traubing über die Herausforderungen, die auf die Europäische Union zukommen nach der Zeitenwende, die durch den Ukraine-Krieg markiert wurde.

„Wir sind nicht Kriegspartei, aber Kriegsziel“, sagt der niederbayerische Europa-Abgeordnete. Russland kämpfe nicht nur gegen die Ukraine, sondern für „eine eurasische Union von Wladiwostok bis Lissabon“ – so stehe es in einem Büchlein, das russische Soldaten vor ihrem Einsatz in der Ukraine zu lesen bekämen. „Putin hasst die Art, wie wir leben“, sagt Weber. Deshalb ist es für ihn keine Frage: „Die Ukraine hat unsere Unterstützung verdient“ – was die rund 180 Besucher mit Applaus quittieren.

Die Zeitenwende betrifft auch die Wirtschaft. „Unser Geschäftsmodell war bisher: Wir stellen Produkte her aus günstigen Vorprodukten und verkaufen sie nach China“, beschreibt der Politiker und nennt BMW als Beispiel: „China ist der größte Einzelabsatzmarkt von BMW.“ Dieses Modell funktioniere ohne das billige russische Gas nicht mehr und weil die Chinesen auf selbst produzierte Waren setzten. „Wir müssen neue, demokratische Partner finden, Japan und Australien.“

Auch bei der Energie gebe es eine Zeitenwende. Sofern man Möglichkeiten findet, Strom zu speichern, sieht Weber in zehn Jahren keine Probleme. Auf dem Weg dorthin könnte aber Mangel herrschen. Deshalb: „Im Interesse unseres Landes sollten wir unsere drei Atomkraftwerke nutzen.“ Um diese Frage drücke sich die Bundesregierung herum, sagt Weber. Andere europäische Länder stiegen angesichts der Krise jetzt erst in die Atomkraft ein.

Die Frage müsse geklärt werden, weil auch die Zukunft der Autos mit Sicherheit elektrisch sei, meint er. Doch im Moment gebe es kein ausreichendes Ladesäulennetz. Auch deshalb sei es nicht sinnvoll, die Politik das Ende des Verbrennungsmotors bestimmen zu lassen. „Dann würden wir den Chinesen die nächste Technologie auf dem Silbertablett servieren – so dumm kann man gar nicht sein.“

Eine Zeitenwende sieht der Europapolitiker auch in Sachen Ernährung – „es kann nicht sein, dass Europa vom Ausland abhängig ist, um ausreichend Nahrungsmittel zu sichern“ – und bei den Werten. Zwar nehme der Anteil praktizierender Christen kontinuierlich ab, doch müsse sich Deutschland weiter im Kern zum Christentum bekennen, sagt er mit Blick auf eine mögliche Neufassung des Abtreibungsparagrafen 218. Und die Demokratie müsse gepflegt werden. „Wir dürfen sie nicht für selbstverständlich nehmen.“

Natürlich nutzt Weber das Podium im Buttlerhof, um für die CSU im Wahljahr 2023 zu werben. „Für uns ist es eine wichtige Wahl. Es geht für mich auch um die Frage, dass die CSU das Mandat der Bayern hat und wie stark wir als bayerische Stimme sein dürfen.“ Geht es nach den Gästen im Buttlerhof: sehr stark.