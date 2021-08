Tutzinger Theatersommer

Zwei Tage Festival des Hofspielhauses bei schönem Wetter im Freien

Tutzing bekommt einen Theatersommer: Das Hofspielhaus München kommt erstmals für zwei Tage an den Starnberger See, um vier Produktionen zu spielen. Es gibt Klassiker und Lustiges und vor allem Theater für alle.

Tutzing – Das kleine Theater Hofspielhaus aus organisiert einen Theatersommer für Tutzing. An zwei Tagen kommt Intendantin Christiane Brammer an den Starnberger See, mit vier ihrer Produktionen im Gepäck. Für die Tutzinger ist das ein Glücksfall: Sie können sich im Freien unkonventionelle, moderne Inszenierungen ansehen, in der besonderen Atmosphäre des Thomaplatzes oder im Brunnenhof neben der Kirche St. Joseph, und das auch noch zu moderaten Eintrittspreisen. Am kommenden Wochenende, 7. und 8. August, gibt es die Singspiele „Die Kuh Carmen“ und „Wer küsst die Braut“ sowie die Klassiker „Momo“ und „Jedermann“.

Die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Brammer will mit ihrem Theater ein Theater für alle schaffen. Das bedeutet: Große Stoffe, wie etwa die berühmte Oper „Carmen“ von George Bizet, werden so aufbereitet, dass sie auch für Nicht-Opernliebhaber oder ungeübte Theatergänger unterhaltsam und bereichernd sind. Dabei bleibt aber die Qualität nicht auf der Strecke. „Es ist eine Oper im Mini-Format“, sagt Brammer. „Ich mache große Stoffe im kleinen Rahmen.“

Im Falle der „Carmen“ wurde die Geschichte um das Mädchen aus der Zigarettenfabrik abgewandelt: die Kuh, die die beste Milch Andalusiens gibt, steht im Mittelpunkt. Der Stier Muhstafa spielt eine Rolle und auch der Bauer, der die beiden nach Sevilla bringt. Das „Muhsical“ von Dominik Wilgenbus ist für Kinder ab vier Jahren geeignet „und ein Spaß für die ganze Familie“, wie Brammer versichert.

Die zweite Samstagsvorstellung ist „Wer küsst die Braut“. Brammer nennt das Stück „eine szenische Konzert-Revue“, eine konzertante Geschichte über eine junge Braut und ihre beiden Freundinnen, die ihr erklären, was wirklich wichtig ist im Leben.

Das Theaterstück zu Michael Endes Kinderbuchklassiker „Momo“ über ein kleines Mädchen und die Zeit-Räuber braucht wenig Erklärungen. „Viele Sätze, die Michael Ende geschrieben hat, wirken, als ob er sie für heute geschrieben hat“, findet die Intendantin. Das Stück ist für Kinder ab acht empfohlen.

Den eigentlich schweren Stoff des „Jedermann“, dem das „Leben und Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hoffmannsthal zu Grunde liegt, hat das Hofspielhaus zu einem 70 Minuten langen, unterhaltsamen Spiel konzentriert. Neben der Kirche St. Joseph im Brunnenhof bekommt die Aufführung noch einmal eine andere Dimension – schließlich muss sich Jedermann vor dem Teufel für sein Leben rechtfertigen. „Der Pfarrer hat versprochen, die Kirche zu erleuchten und die Glocken läuten zu lassen“, erzählt Brammer.

Christiane Brammer startete vor sechs Jahren ihr Privattheater Hofspielhaus an der Falkenturmstraße in München. Ihr geht es darum, Kultur einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren. Dafür gibt es auch schon mal Gratis-Vorstellungen, wie dieses Jahr an vielen Stellen in München oder vergangenes Jahr in Tutzing auf der Wiese bei der evangelischen Kirche. Das war so schön, dass es heuer einen zweitägigen Theatersommer in Tutzing gibt, wenn auch nicht kostenlos. „Heuer geht es auch darum, dass wir unsere Künstler gut bezahlen wollen“, sagt Brammer. Die Preise sind moderat: Erwachsene zahlen 18 Euro, Kinder die Hälfte.