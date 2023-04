Zwei Tonnen Erde für Tutzing

Aktion des Gartenbauvereins

Der Obst- und Gartenbauverein und „Tutzing klimaneutral 2035“ haben am Wochenende rund zwei Tonnen torffreie Erde verteilt. Die Aktion kam an.

Tutzing – Mehr als zwei Tonnen torffreie Gartenerde aus der Kompostieranlage Hadorf hat der Obst- und Gartenbauverein Tutzing mit Lukas Kirchner, unterstützt von der AG Moore der Initiative „Tutzing klimaneutral 2035“, am Wochenende gegen eine Spende unter die Tutzinger gebracht. Warum? Gartenerde aus dem Bau- oder Supermarkt enthalte häufig Torf, für dessen Abbau Moore zerstört würden. Dabei gebe es eine gute Alternative, so der Verein: Komposterde, regional produziert wie jene aus der Kompostieranlage. Doch die Abgabe erfolge nur in größeren Mengen, weswegen das „braune Gold“ kurzerhand mit vereinten Kräften nach Tutzing geschafft worden war.

„Pünktlich um 9 Uhr standen die ersten Leute mit Eimern am Hänger vor dem Rathaus und holten sich Erde. Immer mehr Leute kamen in den folgenden dreieinhalb Stunden. Von den Initiatoren wurden ein paar Eimer und Kisten bereitgestellt – so entstand kein extra Plastikmüll wie bei Gartenerde in Tüten aus dem Baumarkt oder vom Discounter. Auch der katholische Pfarrer zeigte sich interessiert – ihm wurde kurzerhand eine Ladung Erde zum Pfarrgarten geliefert“, berichtete der Verein am Dienstag. Eine gute Ergänzung war der parallel stattfindende Pflanzenflohmarkt des Bund Naturschutz, der ebenfalls gut besucht war.

Verteilaktion soll nächstes Jahr wiederholt werden

Positiv seien auch die Gespräche am Rand der Aktion gewesen. Am Ende hatten sich Gartenbesitzer drei Viertel der Erde abgeholt, der Rest wanderte in andere Gärten. Außerdem beschloss der Obst- und Gartenbauverein spontan, zusätzlich einen Kubikmeter an Waldorfkindergarten zu spenden für deren neue Gartenanlage und beim Pflanzen mit Rat und Tat den Kindern zur Seite zu stehen. „Da die Aktion so ein toller Erfolg war, soll sie im nächsten Jahr wiederholt werden. Es hat sich gezeigt, was man erreichen kann, wenn man sich zusammentut und dadurch Synergien schafft“, so das Fazit des Vereins.