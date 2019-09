Zwischen Beklemmung und Begeisterung: Vater und Tochter mit dem Camper im Iran

In 100 Tagen auf 4,5 Quadratmetern durch sämtliche Klimazonen: Markus Roepke und seine Tochter Magdalena Menzinger fuhren mit einem Camper von Traubing nach Teheran – zur Selbstfindung und für ein Fotoprojekt. Auf ihrer Reise trafen sie auf offene Menschen und angespannte Soldaten.

Traubing – Wollmütze und Skiunterwäsche, aber auch Flip-Flops und Badehose: Die ganze Bandbreite ihrer Kleiderschränke packten Markus Roepke und seine Tochter Magdalena Menzinger im Februar in ihren ausgebauten Transporter. Ihnen war klar, dass sie auf ihrem langen Roadtrip sowohl im Schnee als auch in der Wüste campen würden. „Wir sind durch sämtliche Klimazonen gefahren“, sagt Roepke.

Rund 19 000 Kilometer legten Vater und Tochter in ihrem Kleinbus namens Victor zurück und sammelten dabei wohl noch mehr Eindrücke. Die Route: über die Balkanländer zum Schwarzen Meer, nach Istanbul und durch die Türkei in den Iran. Der Antrieb: Der 55-Jährige musste raus aus dem erdrückenden Berufsalltag. Die 25-Jährige, freiberufliche Fotografin, nutzte die Tour für eine Porträtserie. Über den Iran haben beide die gleiche Meinung: Es sei ein Land, das so oft missverstanden werde –und ein Juwel an Kultur, Natur und Menschlichkeit.

Menschliche Nähe war auch eine Herausforderung. An die 100 Nächte zu zweit auf einer 1,3 Meter breiten Matratze in 4,5 Quadratmeter kleinen Camper: für Vater und Tochter eine ungewohnte Lage. „Das ist eine Nähe, die man erst lernen muss. Wir sind ja keine Ehepartner, sondern einfach zwei Reisende“, sagt Markus Roepke. Hin und wieder habe es Unstimmigkeiten gegeben: „Aber wir haben sie nicht lautstark ausgetragen“, versichert er.

Größeren Konflikten begegneten sie im Südosten der Türkei – auf dem Weg vorbei am Vansee in Richtung der 80 000-Einwohner Stadt Dogubeyazit an der Grenze zum Iran. „Auf 300 Kilometern wurden wir an elf Militärposten kontrolliert und haben uns dabei sehr unwohl gefühlt“, berichtet Roepke. In den kurdischen Dörfern seien Razzien an der Tagesordnung. Der Traubinger spricht von einer „Bedrohungslage“ und „Einschüchterungspolitik“. Doch auch die türkischen Soldaten hätten angespannt gewirkt. Roepkes Eindruck: „Die igeln sich ein, weil jederzeit kurdische Radikale zuschlagen könnten.“

Ihren Camper parkten die beiden nachts mit Erlaubnis an Tankstellen, Gaststätten oder auf Campingplätzen. „Aber wir haben auch oft wild gecampt.“ Victors Allrad-Gertriebe war am Persischen Golf ein entscheidender Vorteil. So habe man Badebuchten erreicht, zu denen andere nicht durchgekommen seien. In einem Land, in dem Frauen nur wenig Haut zeigen dürfen, war das nötig. Magdalena Menzinger wollte schließlich auch mal baden, sich dafür aber nicht extra einen „Burkini“ kaufen.

Auf ganz andere Art beeindruckt hat Roepke die Insel Hormus. „Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch weit weg von Teheran und den Religionshütern.“ Der 55-Jährige erzählt von einer Art „60er Jahre Rebellionsstimmung“ und „Hippie-Leben mit FKK-Stränden“. Möglichst wenig Kleidung brauchten sie selbst in der Wüste Dascht-e Lut. Sie gilt als der heißeste Ort der Welt, Temperaturen von mehr als 70 Grad wurden gemessen. Roepke: „Aber wir hatten angenehme 37 Grad.“

In Teheran imponierte den Traubingern gerade das Privatleben der jungen Leute. „Sie machen es sich so schön wie möglich – trotz der wirtschaftlichen Zwänge, in denen ihr Land steckt.“ Von den Iranern wurden die Gäste vom Starnberger See immer schnell als Touristen erkannt und angesprochen. Sie stießen auf viel Offenheit und Herzlichkeit, was Menzinger für ihre Porträtreihe in die Karten spielte.

Auch für ihren Vater hat sich der Trip gelohnt. Er arbeitet seit 30 Jahren in der Medizintechnik, fühlte sich aber zuletzt stark von seinen Chefs unter Druck gesetzt. „Ich war getrieben von Erfolg und Misserfolg. Das ist auf die Gesundheit gegangen“, sagt er. Mittlerweile habe er seine innere Ruhe wieder gefunden – und einen anderen Arbeitgeber.

Von ihrer Reise wollen Vater und Tochter Ende November im Tutzinger Roncallihaus berichten. Dann gibt es noch mehr der beeindruckenden Fotos zu sehen, die Menzinger mit einer 30 Jahre alten, analogen Mittelformat-Kamera aufgenommen hat.

