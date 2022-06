Unterbrunner Gaudi auf vier Rädern

Teilen

Das muss man können: Das Unterbrunner Seifenkistenrennen ist eine Riesengaudi – für die Teilnehmer und die Zuschauer (Archivbild von 2017). Sicherheit hat oberste Priorität: Die Kisten werden geprüft, Trainingsfahrten sind Pflicht. © ANdrea Jaksch

Eine Riesengaudi wird wieder das Unterbrunner Seifenkistenrennen an diesem Samstag ab 14 Uhr. Bis zu 800 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, sagt Mitorganisator Hermann Geiger. Los geht das Vergnügen wieder am Haus von Alexandra und Andreas Heb (Am Rain). Von der dortigen Rampe sausen Teams wie die „jungen Wilden“ der Unterbrunner Kinderfeuerwehr oder die älteren „Rennsemmeln“ mit in ihren selbst gebauten Gefährten abwärts in die erste, herausfordernde 90-Grad-Kurve.

Unterbrunn - Die Mädchen und Buben von der Unterbrunner Kinderfeuerwehr haben sich mit ihren Betreuerinnen Alexandra Heb und Rebecca Möcks eine feuerrote „Jubiläums-Rennkiste“ gebaut. Vor zwei Jahren hätte die von Andreas Heb und dem Unterbrunner Sammler Hermann Geiger aus der Taufe gehobene Gaudi ihr Zehnjähriges gefeiert. Doch wegen Corona musste der große Spaß vertagt werden. Auf der Hangstrecke geht‘s zackig bergab, erst in die 90-Grad-Rechtskurve, dann in die ebenso anspruchsvolle Linkskurve, erläutert Andreas Heb die Strecke. Bereits am Donnerstagnachmittag trainierten kleine „Rennsemmeln“ auf der Testrecke. Mit ihrem Jubiläumsgefährt rechnen sich die Mädchen und Buben von der Kinderfeuerwehr auch „gute Chancen“ auf den Originalitätspreis aus, sagt Andreas Heb. Im Team seien auch zwei Kinder aus der Ukraine, die in Unterbrunn wohnen.

Hebs Sohn Alexander (12) geht beispielsweise mit einem aus Fahrradlenker und Holzbohle konstruiertem „Naked“-Gefährt „ohne jeglichen Firlefanz“ an den Start. Vater und Sohn haben den rasanten Renner in den vergangenen acht Wochen gemeinsam gebaut. Denn die Gaudi sei auch dafür da, „dass Eltern mit ihren Kindern handwerklich etwas gemeinsam entwickeln“, sagt Heb. Er muss es wissen: Der Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche hat mit seiner inzwischen 17-jährigen Tochter Johanna in der Vergangenheit zweimal fantasievolle Seifenkisten gebaut, die mit dem „Originalitätspreis“ prämiert wurden.

Bisher sind zwölf Kinder und zehn Erwachsene – „unser Ältester ist 72 Jahre“ – zum großen Gaudi-Rennen angemeldet. Plätze wären also noch frei. Doch Sicherheit steht an erster Stelle: Deshalb macht Heb vor dem Start die technische Abnahme der Gefährte. Die Bewirtung übernimmt Hubert Kaindl vom Unterbrunner Gasthaus Högner. Im Hof von Hermann Geiger türmten sich am Donnerstag Strohballen und Hunderte von Matratzen, mit denen die insgesamt mehr als 300 Meter lange Strecke ausgepolstert wird. Die Fahrt dauert nicht sehr lange, muss aber erst einmal bewältigt werden.

Das Seifenkisten-Rennen mit Hüpfburg sei eine „gemeinsame Teamleistung“ der Unterbrunnerinnen und Unterbrunner, resümiert Andreas Heb. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht. cc