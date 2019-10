VdK Gauting freut sich über Zuwachs

Gautings VdK-Vorsitzender Heinrich Bunte hatte bei der Jahresversammlung doppelten Grund zur Freude. Die Mitgliederzahl wuchs von 404 auf 440. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt der Vorsitzende eine Ehrennadel.

Gauting– „Unser harter Kern wird nicht jünger“, sagte Heinrich Bunte und blickte in die Runde: 22 Gautinger Rentnerinnen und Rentner waren zur Jahresversammlung des VdK-Ortsverbandes im Restaurant Bollicine erschienen. Frauenbeauftragte Sieglinde Knöchner sang ein Loblied auf das Vereinslokal. Der Wirt öffne eigens am Mittwochnachmittag sein Restaurant – nur für den VdK-Stammtisch. Obwohl da in der Regel nur zehn bis zwölf Leute kämen, gebe es keine Verzehrpflicht für die Mitglieder des Sozialverbands. Zwar trauerten manche noch den VdK-Faschingsfeiern und Spielenachmittagen im separaten Nebenzimmer der Gaststätte des Gautinger Sportclub (GSC) nach, räumte die Frauenbeauftragte ein. Doch der Vorstand richte sich nach denen, die kommen. Und das seien eben ältere Mitglieder ohne Auto. Die seien gar nicht mehr in der Lage, den Weg bis zum GSC-Lokal am Ortsrand von Gauting zu bewältigen. Deshalb sei der VdK-Vorstand froh, das „Bollicine“ im Zentrum der Gemeinde als Stammlokal gefunden zu haben.

Einen Zuwachs um knapp zehn Prozent – von 404 auf aktuell 440 Mitglieder – verzeichnet der Sozialverband in Gauting, der seine Mitglieder auch juristisch berät, resümierte Heinrich Bunte. Doch die Rechtsberatungen finden beim VdK-Kreisverband in Starnberg statt. „Wir dürfen nur weitervermitteln“, erläutert der Gautinger Ortsvorsitzende.

Auch VdK-Kreisgeschäftsführer Andreas Konow freut sich über Zuwachs: Seit der Jahrtausendwende habe sich die Zahl der Mitglieder im Landkreis mit 5600 mehr als verdoppelt. Und dies im vermögendsten Landkreis dieser Republik, „wo die meisten Millionäre wohnen“. Eltern mit behinderten Kindern, Menschen nach Arbeitsunfällen, aber vor allem Rentnerinnen und Rentner berate der VdK. „Rente für alle“ habe sich der Sozialverband auf die Fahnen geschrieben, sagte der Kreisgeschäftsführer. Es sei ungerecht, dass die Friseurin, die 35 Jahre lang gearbeitet hat, 900 Euro Rente bekomme. Genau so viel wie die Zahnarztgattin, die vier Kinder großgezogen, „ein bisschen“ in der Praxis des Mannes mitgeholfen habe – und obendrein noch zwei Häuser in der Schweiz besitze. Deshalb kämpfe der größte deutsche Sozialverband mit seiner aktuellen Kampagne für eine gerechte gesetzliche Rente – auch für die nächste Generation in 30 Jahren. Am 28. März 2020 werde es zu diesem, Thema eine VdK- Großdemonstration in München geben, kündigte Kreisgeschäftsführer Konow in Gauting an.

Die Beratungsstelle des VdK-Kreisverbandes in Starnberg (Leutstettener Straße 28) erreichen Interessierte unter z (0 81 51) 1 25 69 oder per E-Mail an a.konow@vdk.de.

Von Christine Cless-Wesle