Waldbrand auf der Tellhöhe: Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Zum teil unter schwerem Atemschutz kämpften die Feuerwehrleute am Sonntagnachmittag gegen einen Waldbrand bei Stockdorf. © Feuerwehr

Seit Tagen herrscht große Waldbrandgefahr. In Stockdorf ist am Sonntagmittag unweit der S-Bahn-Strecke ein Feuer ausgebrochen, das etwa 3000 Quadratmeter Laubfläche vernichtet hat. Rund 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Stockdorf – Die Feuerwehrleute im Landkreis waren nicht unvorbereitet, als es am Sonntag um 13.25 Uhr hieß: „Waldbrand groß“ auf der sogenannten Tellhöhe im Westen von Stockdorf. Die Fläche befindet sich gleich neben den Bahngleisen. Seit Tagen herrscht aufgrund der anhaltenden Trockenheit Waldbrandgefahr, zuletzt betrug die Warnstufe im Landkreis vier von fünf. Die Gefahr, dass sich ein solches Feuer ausbreitet, ist nicht klein.

Den Einsatzkräften gelang es relativ schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Es hatte noch nicht auf Bäume übergegriffen. © Feuerwehr

„In der Spitze waren wohl rund 130 Feuerwehrleute im Einsatz“, sagt Stockdorfs Kommandant Matthias Körner, der den Einsatz leitete. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Bahnverkehr auf der nahe gelegenen S-Bahn-Strecke unterbrochen werden musste. Rund eine halbe Stunde lang konnte dort kein Zug fahren. Zudem legten die Einsatzkräfte einen zweiten Löschaufbau über die Bahngleise hinweg an, um das Feuer von zwei Seiten anzugreifen, erklärt Körner im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Die Einsatzstelle befand sich an der Tellhöhe im Westen von Stockdorf. © Feuerwehr

„Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass bereits nach kurzer Zeit ,Feuer unter Kontrolle‘ gemeldet werden konnte und mit den Nachlöscharbeiten begonnen wurde“, berichtet Thomas Schade von der Kreisbrandinspektion. Kommandant Körner saß um 16 Uhr aber noch immer am Funkgerät am Einsatzort. Die Suche nach Glutnestern erfordere ihre Zeit, sagt er. Auf Bäume seien die Flammen glücklicherweise nicht übergegriffen, gebrannt habe eine Laubfläche, schildert Körner die Situation. Um 16.45 Uhr habe der Einsatz beendet werden können, berichtet Thomas Schade.

In den Richtlinien zur Waldbrandabwehr geht man davon aus, dass laubbaumreiche Mischwälder weniger waldbrandgefährdet sind als reine Nadelwälder. Vielleicht war dies das Glück der Einsatzkräfte gestern, die die Flammen schnell unter Kontrolle bekamen. Zum Aufspüren letzter Glutnester aus der Luft wurden Drohneneinheiten der DLRG Pöcking-Starnberg und der Feuerwehr Tutzing nachalarmiert.

Etwa 130 Feuerwehrleute waren im Wald bei Stockdorf im Einsatz. © Feuerwehr

Im Einsatz waren rund 130 Feuerwehrleute aus Stockdorf, Gauting, Krailling, Pöcking, Aschering, Söcking, Tutzing und aus Puchheim sowie Puchheim Bahnhof sowie die Kreisbrandinspektion, die ebenfalls mit einer Drohne vor Ort war. Über die Brandursache ließ sich am Sonntag nur spekulieren, aber ein Funke reicht aktuell, um ein Feuer zu entzünden. Daran wird sich auch in den nächsten Tagen wohl nichts ändern, denn Regen ist noch nicht in Sicht. Entsprechend vorsichtig sollte jeder mit Feuer umgehen, das gilt auch für noch glimmende Zigarettenstummel. Weil es aktuell brandgefährlich ist, lässt die Regierung von Oberbayern die Lage nachmittags aus der Luft beobachten. Zur Schadensursache und Schadenshöhe konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am frühen Sonntagabend noch keine Auskünfte geben.