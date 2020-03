Walter Bleimaier legt bei Stimmenanteil kräftig zu

Der neue Bürgermeister ist der alte: Walter Bleimaier bekommt eine zweite Amtszeit. Sein Abstimmungsergebnis konnte er sogar deutlich verbessern.

Inning – Es war ein regelrechter Durchmarsch: Amtsinhaber Walter Bleimaier (CSU) hat bei den Stimmen kräftig zulegen können und wurde mit überwältigender Mehrheit von 71,74 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, denn in wenigen Tagen wird er 62. Seine Konkurrentinnen Birgit Schlögl (FBB) und Angelika Wenisch (SPD) ließ er weit abgeschlagen mit 16,48 bzw. 11,78 Prozent hinter sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,89 Prozent, 2424 von 3679 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Bei der Bürgermeisterwahl 2014 sah das noch ganz anders aus. Damals deutete zunächst alles auf eine Stichwahl hin. Doch setzte Bleimaier sich damals mit einem hauchdünnen Vorsprung von 50,15 Prozent der Stimmen durch.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Bleimaier über sein um mehr als 20 Prozent verbessertes Ergebnis. Er führe es auf seine erfolgreiche Arbeit in der Gemeinde und seine Art der Amtsführung zurück.

Wie vor sechs Jahren hatte der 61-Jährige zwei Mitbewerber um den Chefsessel im Rathaus der zweitkleinsten Gemeinde im Landkreis.

Enttäuscht zeigte sich Birgit Schlögl. Es sei „nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben“, so die FBB-Kandidatin. Sie hofft nun auf einen Sitz im Gemeinderat. „Wenn wir zwei reinbringen, wären wir schon zufrieden“, sagte sie mit Bezug auf den bislang einen FBB-Gemeinderatssitz, den Johann Ritzer inne hat.

SPD-Bürgermeisterkandidatin Angelika Wenisch bezeichnete Bleimaiers Abschneiden als „ein klares Ergebnis“ und räumte ein, dass der Amtsinhaber in den vergangenen Jahren eine „gute Arbeit gemacht“ habe. Der wiedergewählte Bürgermeister war zuvor Zweiter Bürgermeister und sitzt seit 24 Jahren im Gemeinderat. Über ihre nicht einmal zwölf Prozent sagte Wenisch: „Eine gewisse Enttäuschung ist schon da.“ Nun möchte die SPD-Gemeinderatskandidatin erneut am Ratstisch Platz nehmen und so die Inninger Politik weiterhin mitgestalten. wann der Gemeinderat das nächste Mal tagt, ist jedoch unklar. Die Sitzung am Dienstag, 17. März, wurde abgesagt.

Alles zur Kommunalwahl in Landkreis Starnberg finden Sie hier.