Gauting „vergisst“ kompletten Wahlbezirk

Die Wahlergebnisse für den Stimmkreis Starnberg sind sowohl bei Landtag als auch beim Bezirkstag falsch. In der Gemeinde Gauting ging ein kompletter Briefwahlbezirk mit 1035 Wählern verloren – das fiel erst am Montagabend auf. Welche Folgen das hat, war zunächst nicht absehbar.

Starnberg/Gauting – Die Wahlergebnisse vom Sonntag für den Stimmkreis Starnberg müssen sowohl für den Landtag als auch für den Bezirkstag korrigiert werden. Grund: Es fehlten die Stimmen von 1035 Wählern aus Gauting. Zu den Ursachen liegen unterschiedliche Versionen vor.

Der Fehler fiel am Montagabend auf, wie Kreissprecher Stefan Diebl erklärte. Das Verfahren ist so: Am Sonntagabend geben die Gemeinden telefonisch die Stimmenzahlen für Kandidaten und Parteien in Form einer ersten Schnellmeldung durch. Diese erschien im Gautinger Fall plausibel und wurde vom Landratsamt angenommen – Gauting war sowieso die letzte Gemeinde, die lieferte. Als am Montag die zweite Schnellmeldung in Form einer Datei mit konkreten Zahlen auch für einzelne Wahlbezirke in Gauting einging, stutzte das Wahlteam im Landratsamt: Bei einem Briefwahlbezirk stand eine 0 in der Datei aus dem Gautinger Rathaus. Deswegen seien 1035 Wähler nicht in die Ergebnisse eingeflossen, sagte Diebl. Man habe die Gemeinde zur Korrektur aufgefordert. Am Dienstag im Lauf des Tages gab es eine neue Version, die auch gleich an den Landeswahlleiter weitergereicht worden sei. „Die zweite Version scheint stimmig zu sein“, sagte Diebl. Der Fehler habe bei manchem Kandidaten 300 Stimmen ausgemacht – das könnte über den Einzug in den Landtag entscheiden, wobei die Liste der künftigen Abgeordneten gestern noch nicht vorlag (lesen Sie dazu „Wer kommt rein?“).

Dass in der Gemeinde Gauting bei der Auszählung der Landtagswahl nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein konnte, vermutete der Grünen-Vorsitzende Professor Jürgen Schade, nachdem er die Wahlergebnisse am Montag in der Zeitung gelesen hatte. Seine Zweifel teilte er gestern dem Wahlprüfungsamt mit. Er glaubt, es müsse ein „gravierender Fehler bei der Auszählung bzw. der Übermittlung eingetreten sein“. Stutzig gemacht hat ihn die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung in Gauting mit 73,4 Prozent um einen Prozentpunkt unter der Beteiligung vor fünf Jahren gelegen haben soll. In allen anderen Kommunen sei hingegen eine deutlich höhere Wahlbeteiligung verzeichnet worden.

Schades Schluss: In Gauting seien „wahrscheinlich die Ergebnisse eines Briefwahllokals nicht berücksichtigt“ worden, und damit etwa 1000 Stimmen. Sollte das den Tatsachen entsprechen, sei es für die Kandidaten Anne Franke (Grüne), Matthias Vilsmayer (Freie Wähler) und Britta Hundesrügge (FDP) ein gravierender Nachteil, weil ihnen womöglich hunderte Stimmen bei der Sitzverteilung im Landtag fehlten. Schade lag mit seiner Einschätzung nicht falsch.

Offenbar hat es bei der Abwicklung der Landtagswahl in Gauting nicht so geflutscht, wie sich das die Verantwortlichen im Rathaus gewünscht hatten. So gab es, wie berichtet, in einem Briefwahlbezirk Unstimmigkeiten. Auch das hat dazu geführt, dass das Gautinger Ergebnis erst etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht im Landratsamt eingelaufen ist. Auf, wie er meint, einen Misstand hatte schon am Sonntag Hans Herde hingewiesen, Mitglied des Gautinger Seniorenbeirats. Er hatte mit Foto dokumentiert, dass am Samstagabend der Briefkasten vor dem Gautinger Rathaus übergequollen war – mit Briefwahlunterlagen. Und Herde hatte kritisch hinterfragt, ob das den Anforderungen an das Wahlgeheimnis genüge.

Erststimmen:Dr. Eiling-Hütig, CSU (24 946 Stimmen, 30,7 %); Kern, SPD (6608, 8,1 %); Vilsmayer, FW (9237, 11,4 %); Franke, Grüne (21 640, 26,6 %); Radtke, AfD (5418, 6,7 %); Hundesrügge, FDP (7807, 9,6 %); Feilzer, Die Linke (1895, 2,3 %); Kühn, ÖDP (1040, 1,3 %).

Zweitstimmen: CSU (26 649, 32,9 %); SPD (7178, 8,9 %); Freie Wähler (, 9,1 %); Grüne (21 347, 26,4 %); AfD (5282, 6,5 %); FDP (7433, 9,2 %); Die Linke (1940, 2,4 %); ÖDP (883, 1,1 %):

Wahlbeteiligung: 80,2 %)