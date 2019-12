Funkstille am Tulpenweg

Seitdem der Funkmast vom Gasthof zur Post abgebaut ist, haben die Anwohner am Tulpenweg in Weßling praktisch keinen Handyempfang mehr.

Weßling – Auf ihrer Homepage bestätigt Telefónica dem Ortsteil Weßling hervorragenden Handyempfang. Für den Tulpenweg melde „eine Basisstation in der Nähe“ Einschränkungen. Einschränkungen oder eher gar keinen Empfang, ärgert sich Anwohnerin Christine Grün, die in ihrer Verzweiflung eine E-Mail an den Starnberger Merkur schrieb. Für Rückfragen hinterließ die 58-Jährige sicherheitshalber ihre Festnetznummer. „Seither ist meine Festnetzrechnung doppelt so hoch“, erzählt die Weßlingerin am Telefon, die jetzt gezwungenermaßen die Mobilnummern per Festnetztelefon anrufen muss. Ihr Mann sei als Vodafone-Kunde ein bisschen besser dran. „Wenn er 100 Meter auf der Hauptstraße fährt, hat er Empfang.“

Der Ärger ging los, als der Funkmast vom Gasthof zur Post abgebaut wurde. Seither ist das Funkloch in Christine Grüns Nachbarschaft Thema Nummer eins. Die Kunden einer Steuerkanzlei am Tulpenweg beschwerten sich über den nicht vorhandenen Empfang, und eine Nachbarin lehne sich auf der Suche nach einem Netz wagemutig über die Balkonbrüstung, beschreibt Grün die Situation. Das liege daran, dass der Interimsmast am Sportplatz mit 30 Meter nicht hoch genug sei, weiß Bürgermeister Michael Muther.

„Am besten ist Telekom“, sagt Grün. Der Mobilfunkanbieter hat den Behelfsmast in der Nähe vom Gasthof zur Post aufgestellt, der gerade abgerissen wird. Anton G. Leitner ist Telekom-Kunde – und hat nach wie vor Ärger mit dem Netz. Vor gut einer Woche postete er auf seiner Facebookseite, dass in Weßling wieder einmal das D1-Netz ausgefallen sei. „Bananenrepublik Deutschland, es ist zum Weinen und zum Kotzen zugleich“, schimpfte der Verleger. Jetzt funktioniere sein Netz zwar wieder, aber zuverlässig sei es nicht.

„Das ist kein Luxusproblem“, betonte Leitner im Gespräch mit unserer Zeitung und führte als Beispiel die Allgemeinarztpraxis seiner Frau Felizitas an, deren Hausnotruf über das D1-Netz laufe. Er könne phasenweise keine Online-Überweisungen tätigen, weil die SMS mit den TANs nicht ankämen.

Vor einem guten Jahr hatten die Mobilfunkbetreiber Telefónica, Telekom und Vodafone die Gemeinde um Standortvorschläge für einen Funkmasten gebeten (wir berichteten). Dabei behilflich ist Hans Ulrich. Der Gutachter der Firma „Funktechanalyse.de“ hat zahlreiche mögliche Standorte ausgearbeitet, die an die drei Mobilfunkbetreiber weitergeleitet wurden. Reagiert hätten sie noch nicht, bedauerte Weßlings Geschäftsleiter Konrad Eisenhauer in der jüngsten Ratssitzung. Zurückgemeldet hat sich bislang nur die Telekom mit einer Suchkreisanfrage für die Versorgung von Bahnreisenden, wofür die Räte am Dienstag knapp 6000 Euro abnickten, damit Ulrich auch dafür einen passenden Standort finden könnte. „Wir werden noch einmal mit den Mobilfunkanbietern Kontakt aufnehmen“, versprach Muther.

Jörg Borm von der Pressestelle von Telefónica antwortete auf Rückfrage: „Seit dem 10. Dezember 2019 steht in Weßling eine GSM- und zusätzlich eine LTE-Versorgung (4G) zur Verfügung. Sehr zeitnah soll es darüber hinaus auch UMTS geben. Da es sich bei den Mobilfunkstandards um eine Funkversorgung handelt, kann eine vollständig lückenlose Versorgung bis in jedes Haus leider nicht zu 100 Prozent garantiert werden. In Kürze (Anfang 2020) wird der Standort aber nochmals umgebaut, und wir gehen davon aus, dass dies nochmals zu weiteren Verbesserungen in der Versorgung des Ortes führen wird.“ Grün hat allerdings die Nase voll und kündigt nach eigenen Worten den O2-Vertrag. Denn wenn wie vergangene Woche auch der Strom ausfalle, sei sie komplett von der Außenwelt abgeschnitten: „Ohne Strom funktioniert weder mein Telefon, noch das Internet und auch nicht Whatsapp.“

Michèle Kirner