24 Porträts von den DFB-Frauen

Fußballfrauen in Pop-Art: Der Weßlinger Künstler Stefan Negele mit dem Porträt von Spielerin Linda Dallmann. Sie haben mich neben ihrem Können mit ihrer überragenden Fairness überzeugt. Stefan Negele über die DFB-Fußballspielerinnen © Andrea Jaksch

Der Weßlinger Künstler Stefan Negele hat 24 Porträts der DFB-Fußballspielerinnen geschaffen. Der Erlös soll in die Nachwuchsarbeit fließen. Auf seiner Instagram-Seite haben einzelne Spielerinnen die Bilder bereits entdeckt.

Weßling – Stefan Negele (62) ist eingefleischter 60er-Fan – und seit der Frauen-Fußball-EM in Großbritannien ein feuriger Bewunderer der Deutschen Nationalspielerinnen. Der Weßlinger Künstler beschloss, das Antlitz der 24 Spielerinnen im Pop-Art-Stil zu verarbeiten. Die Gemälde möchte er den Sportlerinnen schenken – oder in den Heimvereinen ausstellen und verkaufen. Den Erlös wiederum würde er gerne der Talentförderung der Nachwuchsfußballerinnen spenden.

Ineinanderfließende, vorwiegend in weichen Blautönen gehaltene Formen, in weißen Linien voneinander abgegrenzt, ergeben kraftvolle Porträts, die besonders auf die Distanz wirken. Das Konterfei von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beispielsweise bekommt auf diese Weise die Ausstrahlung einer Häuptlingsfrau, der Spielerin Linda Dallmann vermittelt die Malart ein fast feenhaftes Aussehen, im Haar steckt – so glaubt man – eine rote Rose.

Die Idee kam Stefan Negele nach dem Spiel gegen Frankreich. Noch in derselben Nacht griff der Weßlinger zum Pinsel und begann, anhand von Fotografien jede einzelne DFB-Dame zu porträtieren. Kreativ wird der 62-Jährige von Haus aus erst nach 23 Uhr. Er arbeitete an jedem Gemälde zwei bis drei Tage, ging um vier Uhr morgens ins Bett, um tagsüber bald wieder zum Pinsel zu greifen.

Das Ergebnis ist lebendig anmutende Kunst im Mosaikstil. So reißt Lina Magulls im Siegesrausch die Faust in die Luft, die Anstrengung des Spiels ist ihr ins Gesicht gezeichnet. Giulia Gwinn wiederum zwinkert froh und der Zopf von Sophia Kleinherne federt wie ein belaubter Zweig über dem Trikot. Ein Porträt nach dem anderen floss aus dem Pinsel, immer nach Vorbild von Popartisten wie James Rizzi, allerdings längst mit einer ganz persönlichen Handschrift des Malers. Entstanden sind 24 Hingucker, für die sich Verlagskaufmann Negele neben der Arbeit jede freie Minute an die Staffelei setzte. In der Weihnachtsausstellung präsentierte er die Werke das erste Mal den Zuschauerinnen und Zuschauern (wir berichteten).

Einst begann der Vater zweier Söhne mit bunten Fantasiegestalten aus Holz, die nach und nach die morschen Zaunlatten seines Grundstücks am Lilienweg ersetzten. Schritt für Schritt weitete er seinen Arbeitsbereich aus. Die Möbel und die Gitarren bekamen Geschichten aufgemalt, bis er schließlich zur Leinwand griff und in Acryl Bilder im Mosaik-Stil schuf. Beeindruckt von der Fairness im Spiel und der technisch und taktisch hervorragenden Spielweise „der hübschen Mädels“ entstanden nun die Porträts der Fußballfrauen. Jedes der Bilder hat er auf der Fotoplattform Instagram hochgeladen und die Porträtierten markiert, woraufhin selbst einige DFB-Frauen ein „like“ darunter setzten. Auf der Plattform zeigt er auch eine Art „making of“: Schritt für Schritt entstehen dort die Bilder. Und es gibt viele begeisterte Kommentare.

Demnächst wird er die Vereine der Spielerinnen anschreiben, beispielsweise Wolfsburg oder Bayern. Mit dem Angebot, ihnen die Gemälde zu schenken und der Idee einer Ausstellung. Der Verkaufserlös sollte dann in die Nachwuchsarbeit fließen, so die Idee. Denn die Frauen stünden den Männern längst in nichts mehr nach, findet Negele. Im Gegenteil: „Sie haben mich neben ihrem Können mit ihrer überragenden Fairness überzeugt.“ Davon könnte sich so manche Herrenmannschaft eine Scheibe abschneiden.

Mehr zu Stefan Negele gibt es unter www.instagram.com/negelestefan/ oder per Mail an stefan.negele@blues-pages.com.

Michèle Kirner