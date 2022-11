378 Unterschriften für Petition

Von: Hanna von Prittwitz

Machen sich stark für einen Teppich im Lernhaus in Weßling: Initiatoren und Unterstützer der Petition mit den Unterschriften, die im Rathaus eingeworfen wurden. © Alexandra Beier

Der Teppichstreit in Weßling setzt sich fort. 378 Menschen haben im Internet auf der Seite change.org die Petition für „Verbesserung der Lernbedingungen im neuen Schulhaus Weßling“ unterzeichnet. Dazu kommen 140 im Ort gesammelte Unterschriften. Die Unterschriften haben die Eltern im Briefkasten des Rathauses eingeworfen. Auch das Schulkollegium hat sich geäußert.

Weßling - Teppichboden statt Parkett, so lautet die Forderung der Weßlinger Eltern (wir berichteten). Neben einem besseren Schallschutz im sogenannten Lernhaus, das andere Bedingungen erfordere, argumentieren sie mit den gestiegenen Preisen für Parkett. Florian Zarbo, Projektleiter des Schulhaus-Neubaus, verweist indessen auf ein kostenintensives Schallschutzgutachten und auch darauf, dass ein auf Lernhäuser spezialisierter Architekt den Innenausbau begleitet.

In einem Brief an die Gemeinderäte sprechen sich auch Kollegium und Schulleiterin der Grundschule für einen Teppich aus. Im Schulungsraum der Feuerwehr beispielsweise habe sich der Teppich bewährt, die Atmosphäre sein entspannter, die Lärmbelastung, die beispielsweise durch das Rücken von Tischen und Stühlen entstehe, entfalle. „Wir verstehen nicht, warum die Gemeinde den Schulungsraum des neuen Feuerwehrhauses mit Teppich ausstatten lässt, sich beim neuen Schulhaus aber entgegen unseren Erfahrungen, entgegen dem pädagogischen Konzept und entgegen den Ausführungen im Pädagogischen Raumfunktionsbuch gegen einen Teppich entscheidet“, heißt es weiter. Darauf folgt die Bitte, die Entscheidung zu überdenken.