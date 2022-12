81 Aufträge für das Repair-Café

Von: Hanna von Prittwitz

Vieles lässt sich reparieren - es muss nicht gleich weggeworfen werden. © Hannes P. Albert

Das Repair-Café der NBH Weßling hat erst im März 2022 losgelegt. Aber es war ein voller Erfolg. Die Helfer planen nun für 2023 mehr Termine ein und suchen Unterstützung.

Weßling – Nach acht Jahren Planung legte im März 2022 auch in der Nachbarschaftshilfe Weßling ein Repair-Café los (wir berichteten). Frauen der ersten Stunde waren Katrin Birner und Andrea Schnabel. Im März, Juni und im Oktober boten insgesamt acht bis zehn Ehrenamtliche im Seehäusl ihre Hilfe an, um kaputten Dingen im Sinne der Nachhaltigkeit „ein zweites Leben zu schenken“, wie Katrin Birner es im Jahresbericht der NBH ausdrückt. Und natürlich haben sich die Mühen gelohnt: Insgesamt nahmen die Ehrenamtlichen 82 Reparaturen an.

Zehn Aufträge konnten im Bereich Mechanik erfolgreich repariert werden. Für fünf wurden passende Ersatzteile vermittelt, „diese Reparaturen wurden vertagt“. Zudem wurden 40 elektrische Geräte abgegeben. 17 Gegenstände brachten die Ehrenamtlichen wieder auf Vordermann, für zwei vermittelten sie die passenden Ersatzteile. Zerrissene Hosen und Klamotten, auch diese wurden angenommen. Insgesamt erledigten die Ehrenamtlichen 13 von 14 Aufträgen.

Gefragt waren die Helferinnen und Helfer auch in Sachen Smartphone und Tablet, bei Bedienungsproblemen, dem Einstellen von Nähmaschinen und mehr. „Außerdem bieten wir auch Reparaturen von Holzgegenständen, zum Beispiel bei Kleinmöbeln an“, berichtet Birner. Sie selbst flickte Zerrissenes an der Nähmaschine – als vierfache Mutter kennt sie sich mit zerschlissener Kinderkleidung aus.

Manchmal dauerte eine Reparaturarbeit länger, manchmal ging es aber auch ganz schnell. Die Anträge wurden in der Annahmereihenfolge abgearbeitet. Um die Wartezeit zu verkürzen, gab es feine Kuchen. Kosten entstanden den Besuchern keine, aber Spenden wurden gerne angenommen. „Die Einnahmen aus der Bewirtung und die Spenden werden verwendet, um die Ausstattung des Repair-Cafés weiter auszubauen und zu verbessern“, erklärt Birner.

2023 soll das Repair-Café öfter stattfinden. Geplant sind vier Samstage jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am 18. Februar soll es losgehen, weitere Termine sind dann am 6. Mai, 16. September und am 11. November eingeplant. Wer mitmachen möchte, ist willkommen. „Besonders wird Hilfe im Bereich der Elektronik benötigt.“ Anfragen nehmen die Ehrenamtlichen unter repair-cafe@nbh-wessling.de entgegen.