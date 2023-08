Alle Hoffnung auf Petition für Tempo 30

Gautinger Straße in Weßling

Die Verkehrsberuhigung auf der Gautinger Straße in Weßling schreitet nur mühsam voran. Das Problem: Auf der Staatsstraße hat die Gemeinde nur wenig Handlungsspielraum. Eine Petition soll das nun ändern.

Weßling – In der Spitze zählten Margrit und Manfred Schöffl auf der Gautinger Straße in Weßling bis zu 22 Schwerlaster pro Stunde, jeweils mit einer – als gesundheitsschädlich eingestuften – Lärmbelastung von 86 Dezibel. Das Ehepaar Schöffl stellte deshalb in der Bürgerversammlung im vergangenen November einen Antrag, etwas dagegen zu unternehmen. Im Februar gab es dazu einen Bürger-Workshop (wir berichteten). Auch der Gemeinderat hatte sich geschlossen hinter das Bestreben gestellt, dennoch schreitet die Verkehrsberuhigung nur mühsam voran, weil es sich um eine Staatsstraße handelt und damit außerhalb des Handlungsspielraums der Gemeinde liegt. Eine Petition soll das ändern. Die Schöffls stellen darin den Antrag auf die Herabstufung der Staats-zur Gemeindestraße.

Der Verkehr habe über die Jahre zugenommen, berichtet Manfred Schöffl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Schöffls leben seit 1991 an der Staatsstraße. Momentan sei es zwar weniger geworden, vermutlich weil der Aushub vom Gymnasium Herrsching abgeschlossen sei, aber Schöffl befürchtet: „Es gibt immer wieder irgendwo eine Großbaustelle.“ Und der Kiesreichtum in der Gemeinde führe viele Laster durch den Ort.

Bereits in der Bürgerversammlung waren einige Punkte auf den Tisch gekommen, die die lärmgeplagten Anwohner entlasten könnten. Allen voran Tempo 30 – ein Bestreben, das auf einer Staatsstraße mit Hindernissen wie zum Beispiel aufwendigen Lärmgutachten belegt ist. Abseits davon wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung durchsetzbar, wenn an der Straße Kindergärten oder Schulen angesiedelt sind. Das ist nicht der Fall.

Weßlings Geschäftsleiterin Astrid Kahle hat wegen der lärmtechnischen Gutachten bereits mit der Gemeinde Inning telefoniert, der damit eine Tempo-Beschränkung auf 30 Stundenkilometer auf der Ortsdurchfahrt gelungen ist. Auch diese Straße ist eine Staatsstraße. Allerdings sieht es fast so aus, als ob die Frequenz der Befahrung auf der Gautinger Straße nicht hoch genug sei, ahnt Bürgermeister Michael Sturm auf Nachfrage. „Wir klären das noch.“

Bürgermeister: „Das setzt ein Zeichen im Landtag“

Grundsätzlich freut sich Sturm über die im Juli eingereichte Petition. „Das setzt ein Zeichen im Landtag“, sagt er. Ihm liege vom Landratsamt und der Regierung bereits eine diesbezügliche Anfrage vor. Schöffl fordert die Herabstufung auf eine Gemeindestraße – „von der Staatsstraße 2349 ab der Kreuzung auf die neue Umgehungsstraße Unterbrunn bis Gilching bis zur Einmündung in die Hauptstraße in Weßling einschließlich der Fortführung der Staatsstraße 2349 von Weßling nach Gilching“.

Sollte die Petition Erfolg haben, könnte die Gemeinde über weiterführende Maßnahmen entscheiden, betont Schöffl. Ein paar Dinge könne die Gemeinde jetzt schon anpacken. So werde in manchen Bereichen 70 oder 80 Stundenkilometer gefahren, sagt er. Deshalb wünscht er sich, den defekten Smiley in Richtung Unterbrunn instandzusetzen und ein zweites am Ortsausgang anzubringen. Auch Radarkontrollen stehen auf der Wunschliste. Außerdem könnten abgrenzende Pfosten oder höhere Bordsteine verhindern, dass Autos auf den Gehsteig ausweichen und unter anderen (Schul-) Kinder oder Menschen mit Gehbehinderungen gefährden. Und zusätzlich zu der Fußgängerampel in der Ortsmitte hätte Schöffl gerne eine zweite in Richtung Rathaus. Ob das geht, muss noch geklärt werden. Bereits im Auge hat die Gemeinde eine Querungshilfe in Höhe vom Stocket. „Wir werden so viel wie möglich schnell umsetzen“, verspricht Sturm. (mk)