Amphibien machen sich bereit

Durchfahrverbot, wenn die Kröten kommen: eine neue Schranke an der Begleitstrecke zur A96. © michèle kirner

Die Kröten, Frösche und Molche hocken in den Startlöchern: Sobald die Nächte wärmer werden, verlassen die Amphibien ihr Winterquartier und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgebieten. Dabei ist ihnen Weßlings Umfahrungsstraße im Weg.

Weßling - Für viel Wirbel hatte die Ende 2016 fertiggestellte Umfahrung gesorgt, weil sie den Wald und damit den Lebensraum von Kröten, Molchen und Frösche durchschnitt. Die Tierschützer sprachen von Zehntausenden Amphibien, die damals Gefahr liefen, in den für sie angelegten Tunnels entweder zu ertrinken oder am Beton festzukleben. Schief ging wohl auch die Zählung der Wanderer, im Fachjargon Akzeptanzkontrolle genannt, die nach heftigem Protest ausgesetzt wurde. Tierschützerin Daniela Brombach aus Weßling beanstandete unter anderem, dass die Tiere in den Eimern, in denen sie übereinandergestapelt bis zu 17 Stunden ausharren mussten, erstickten.

Das Staatliche Bauamt Weilheim, die Untere Naturschutzbehörde Starnberg und Martin Kyek, österreichischer Zoologe, haben nun erneut „die Akzeptanzkontrolle und die Optimierung der Leiteinrichtung“ abgestimmt, wie Bauamtspressesprecher Michael Meister auf Rückfrage des Starnberger Merkur bestätigte. Die nächste Akzeptanzkontrolle sollte heuer stattfinden. Es habe sich jedoch kein Ingenieurbüro gefunden, daher werde für 2023 erneut ausgeschrieben.

Brombach berichtete, auch sie sei gefragt worden, ob sie die Zählung übernehmen könne, die eine Fachfirma dann ausgewertet hätte. „Das wäre natürlich ein Traum, aber ohne Mitarbeiterpool kann ich das nicht stemmen.“ Der Bereich sei einfach zu groß und zum Höhepunkt der Wanderungen müssten die Zähler rund um die Uhr vier- bis fünfmal aufbrechen und die Eimer fachgerecht leeren. Das sei mit Ehrenamtlichen nicht zu bewältigen. Brombach beobachtet die Entwicklungen rund um die Umfahrung seit Jahren. Auf ihrer Website amphibien-news.de dokumentierte sie auch die am Beton kleben gebliebenen und verendeten Tiere.

Gelöst scheint immerhin das Problem mit den Durchlässen. „Die Durchgänge wurden im letzten Herbst mit Folien belegt und von Müll und Laub befreit“, sagte Brombach und war voll des Lobes: „Das ist gut geworden.“ Meister bestätigte die Arbeiten: Vor jeder Amphibienwanderung würden „die Leiteinrichtung und die Durchlässe kontrolliert und Maßnahmen, wie etwa das Ausmähen entlang der Leiteinrichtung, das Entfernen von größeren Laubansammlungen und das Absammeln von Müll ausgeführt“. Derzeit werden die Zäune an der A96 erneuert, denn demnächst brechen die Hüpferlinge zu ihren Laichplätzen auf, kündigte Brombach an. „Momentan sind die Nächte noch zu kalt“, sagte sie. Gesehen habe sie bislang noch keine – und die Sorge treibt sie um, dass viele Amphibien nicht überlebt haben könnten. „Seit drei Jahren habe ich keinen Laubfrosch mehr gesehen.“ Denn die Frösche gingen nur ungern oder gar nicht durch die Tunnel. Deshalb wünschte Brombach sich Laichgewässer auf der Westseite im Wald, sodass die Tiere sich gar nicht erst bis zur anderen Seite durchschlagen müssten. Sie hofft, dass sich Sponsoren finden, die das finanzieren.

Zufrieden ist Brombach mit den vier sogenannten Ausgleichsgewässern, die im Osten der Umfahrung angelegt wurden – und hofft auf Nachbesserung. „Jede Amphibie hat ganz bestimmte Anforderungen an ein Laichgewässer, darauf wurde beim Bau, trotz biologischer Baubetreuung, keine Rücksicht genommen.“ Ebenfalls notwendig wäre ein Zaun, damit nicht Hunde zwischen den Laichen „ein ausgiebiges Bad nehmen“. Die Tierschützer hatten ebenfalls darauf hingewiesen, dass auf der Begleitstraße der A 96 nachts regelmäßig Amphibien überfahren werden, die sich auf dem Asphalt wärmen. Denn an das Fahrverbot hätten sich viele nicht gehalten. Dem wurde Abhilfe verschafft: Neuerdings sorgt eine Absperrvorrichtung zwischen dem Gelände vom Zirkus Krone und der Radunterführung in Weßling für die Sicherheit der Tiere.

Michèle Kirner