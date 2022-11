Aufregung über Kieslaster und Kita-Kosten: 140 Teilnehmer bei Bürgerversammlung in Weßling

Teilen

Häufiges Bild in diesen Tagen: ein Kieslaster auf der Gautinger Straße in Weßling. Eine Anwohnerin zählte nach eigenen Angaben zuletzt 25 Stück in nur einer Stunde. © Andrea Jaksch

Jede Menge Kieslaster und höhere Kindergartengebühren: Diese beiden Themen sorgten bei der Weßlinger Bürgerversammlung am Montagabend für Aufregung.

Weßling – 80 Leute im Saal, 60 online zugeschaltet: Die Weßlinger Bürgerversammlung am Montag im Vereinshaus Oberpfaffenhofen war gut besucht. Nach dem einstündigen Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Michael Sturm kochten die Emotionen einiger Besucher hoch. Anwohner der Gautinger Straße trieben die zahlreichen Laster um, die dort Kies transportieren. Eltern wiederum regte die anstehende Erhöhung der Krippen- und Kindergartengebühren auf.

Bürgerversammlung Weßling: 90 Unterschriften für Lkw-Antrag

Margrit und Manfred Schöffel leben mit der Familie seit 1991 an der Gautinger Straße. In den 30 Jahren beobachteten sie eine „zunehmende Verkehrslast“. Kürzlich habe sie 25 mit Kies beladene Lastwagen in nur einer Stunde gezählt, sagte Margrit Schöffel. Auf Nachfrage im Kieswerk nahe der A 96 habe man ihr mitgeteilt, dass die Lkw zur Baustelle des neuen Gymnasiums in Herrsching unterwegs seien.

In kürzester Zeit sammelten die Schöffels 90 Unterschriften für einen Antrag, der das Problem angehen soll. „Schließlich gibt es eine Umgehungsstraße, aber wer leitet die Lkw-Fahrer um?“, fragten die Antragsteller – in Richtung Bürgermeister Sturm und mit einem Seitenblick zu Landrat Stefan Frey, der unter den Zuschauern saß.

Bürgerversammlung Weßling: Nächste Lärmbelästigung durch Krankenhaus?

Die vielen Lkw seien ein Problem, das wohl auf die Umgehungsstraße zurückzuführen sei, mutmaßte Sturm auf Rückfrage des Starnberger Merkur. Auch Hochstadt sei seit der Eröffnung der Umfahrung eine beliebte Ausweichstrecke. „Die Lkw fahren über die Gautinger Straße auf die Umfahrung Unterbrunn/Oberbrunn und von dort auf die Autobahn“, erklärte er. Für ein wenig Entspannung könnte Tempo 30 sorgen, vermutete er.

FW-Gemeinderat Rasso von Rebay befürchtete, dass mit den ersten Baumaßnahmen für das geplante Krankenhaus in Herrsching die nächste Lärmbelastung auf die Anwohner zukommt, und forderte, in die Ausschreibungen eine zwingende Wegführung einzuarbeiten. „Wir können Wegbezüge hineinschreiben“, sagte Landrat Frey auf Rückfrage.

Der Baubeginn liege aber noch in weiter Ferne. Er betonte, dass in absehbarer Zeit ein Ende der vielen Lkw auf der Gautinger Straße abzusehen sei, denn die Erdarbeiten für das Gymnasium seien bald abgeschlossen. Sturm versprach, im Gemeinderat nach Lösungen zu suchen.

Bürgerversammlung Weßling: Aufregung um Erhöhung der Kita-Gebühren

Große Aufregung verursachte auch die angekündigte Gebührenerhöhung der Kindertagesstätten um rund 20 Euro pro Kind. Aktuell besuchen 404 Kinder die Krippe, den Kindergarten, den Hort, die Mittagsbetreuung und die Tagespflege. In einer detaillierten Auflistung hatte Sturm die Einnahmen der Kindertageseinrichtungen und Mittagsbetreuung den Ausgaben gegenübergestellt – zur Kostendeckung fehlten knapp 1,6 Millionen Euro.

Er führte das unter anderem auf die nach den Tarifverhandlungen gestiegenen Gehälter der Betreuer zurück. Auch die Energiekosten und die Inflation trügen zur hohen Differenz bei. Johannes Ludescher konnte das nicht nachvollziehen. „Die Gebühren wurden erst im September 2021 um 30 Prozent erhöht“, war der Elternbeirat erbost. Für Januar sind derzeit 20 Euro mehr pro Kind angedacht. Die Eltern fühlten sich überrumpelt, kritisierte er.

Kita-Gebühren in Weßling: Gemeinderat entscheidet zeitnah

Gestern traf sich der Elternbeirat mit der Verwaltung zu Gesprächen. Das Ergebnis soll in die Vorlage im Dezember einfließen. Dann entscheidet der Gemeinderat, welcher Betrag auf die Gruppen der einzelnen Einrichtungen umgelegt wird. „Das kann variieren, je nachdem, wie hoch die Gebühren bereits sind“, erläuterte Sturm.

Ebenfalls diskutiert werde ein mögliches neues Gebührensystem, eventuell einkommensabhängig, so Sturm. Bei Härtefällen gebe es von Freistaat, Landratsamt und Jobcenter für sozial benachteiligte Familien mehrere Fördermöglichkeiten.

mk