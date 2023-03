Aus Hotel Mutz wird das „Heli House“

Von: Hanna von Prittwitz

Kümmerer vor Ort: Julia Hoge (l.), Leiterin des „Heli House“ im Hotel Mutz, und Stephanie Riecker, Leiterin des Marketings bei „HeliService“. Es ist quasi eine Erwachsenen-WG. Stephanie Riecker über das „Heli House“ © Hanna von Prittwitz

Not macht erfinderisch. Auf der Suche nach Wohnraum für ihre Mitarbeiter hat die „HeliService International GmbH“ das komplette Hotel Mutz in Bachern angemietet.

Oberpfaffenhofen/Bachern – Einst soll die Schauspielerin Hannelore Elsner dort einige Sommer verbracht haben. Sie genoss den See und die Abgeschiedenheit. Heute ist das Hotel Mutz in Bachern ein sogenanntes „Heli House“. Die „HeliService International GmbH“ aus Oberpfaffenhofen hat das malerisch am Wörthsee gelegene, alte Hotel komplett gemietet, inklusive Küche.

„Das hat sich durch Zufall ergeben“, erzählt Julia Hoge, Leiterin des „Heli House“. Acht Monate habe sie gesucht, mit allen möglichen Hoteliers gesprochen. „Es hat alles nicht gepasst.“ Dann fuhr sie durch Bachern und entdeckte das Hotel Mutz. Nach einigen Gesprächen mit den langjährigen Besitzern war die Sache klar. Nun werden die 21 Zimmer von Mitarbeitern der Firma bewohnt, die am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen Hubschrauber auf Vordermann bringen.

Derzeit werden dort vier Helikopter gewartet, ein fünfter ist angemeldet. Geschäftsführer ist Oliver Freiland (46), aktuell unterwegs in Thailand. Die Hubschrauber kommen aus aller Herren Länder, gehören Privatleuten und auch Regierungen (wir berichteten). Dazu kommen zehn eigene Helikopter für Offshore-Aufträge. Die zuverlässige Wartung der Maschinen erledigen hoch spezialisierte Fluggerätemechaniker, die eine ganz spezielle Ausbildung durchlaufen und Lizenzen erwerben müssen, um sich an die hochempfindsame und aufwendige Technik machen zu können.

„Unsere Leute sind Künstler und Persönlichkeiten“, sagt Stephanie Rieker, Leiterin des Marketing-Teams von „HeliService“. Sie kommen projektabhängig nach Oberpfaffenhofen, arbeiten in Wochenschichten und kehren dann zu ihren Familien zurück, die sich überall auf der Welt befinden. Natürlich können die Mitarbeiter im Landkreis Starnberg auch privat auf die Suche nach einer Bleibe gehen. Bekanntlich ist das aber nicht so einfach. „Es ist ein Angebot von uns, dass sie hier wohnen können“, sagt Julia Hoge.

Und es ist nicht das erste „Heli House“ der Firma. In Emden, dort hat die GmbH seit 1986 ihren Sitz, gibt es bereits seit 2019 eines. Auf einem ehemaligen Kasernengelände mietete das Unternehmen ein altes Kompanie-Haus an und modernisierte es. „Es ist vom Stil natürlich moderner, aber dafür ist das hier der Gegend entsprechend bayerisch“, erklärt Julia Hoge.

Die Zimmer im Hotel Mutz sind unterschiedlich groß, aber hell und licht, zum Teil mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Trotzdem zahlt jeder den gleichen Obolus dafür, dass er dort wohnen kann. „Es soll ja auch wertgeschätzt werden. Die Bewohner müssen sich an Regeln halten und auf das Haus aufpassen“, erklärt Stephanie Riecker. Es werde von einer Fachkraft geputzt, die Betten würden gewechselt. „Wir wollen, dass sich die Leute wohlfühlen“, sagt Rieker, die einen deutlichen Mehrwert in dem Angebot sieht. „Es ist quasi eine Erwachsenen-WG. Ich wohne selbst im ,Heli-House‘, wenn ich in Emden bin.“ Die Bewohner könnten sich nach der Arbeit begegnen, es gebe regelmäßige Team-Events. „Mehr Teambuilding geht nicht.“

In einem Nebenraum steht eine Tischtennisplatte bereit, ein Billard-Tisch ist ebenfalls geplant, und für den ersten Grill-Abend des Jahres hat Julia Hoge gerade einen neuen Grill organisiert. In der blitzeblanken, großen Küche wird gemeinsam gekocht, jeder Bewohner hat sein eigenes Fach im begehbaren Kühlraum. Und im kleinen Hafen vor der Haustür gibt es einen eigenen Bootssteg. Im Frühjahr sollen E-Bikes angeschafft werden und SUPs.

In den Sommermonaten wollen die Hotel-Besitzer und „HeliService“ entscheiden, ob es miteinander weitergeht. Auf der Suche nach weiteren Unterkünften ist Hoge nach wie vor. „Wir würden gerne selbst bauen, aber das ist alles nicht so einfach.“ 170 Menschen arbeiten derzeit bei „HeliService“, weitere Fachkräfte werden gesucht. Teile der Verwaltung sollen nach Oberpfaffenhofen verlegt werden, dort stehen schon Container für die Mitarbeiter bereit. „Der Standort am Sonderflughafen ist für uns ideal“, sagt Riecker. Hoge hofft, dass es im Hotel erst mal gut weitergeht, auch wenn es dem einen oder anderen Mitarbeiter fast zu ruhig ist: „Wir sind sehr glücklich hier.“