Die schönsten Bilder von Weßling

Weßling – Von der Gemeindegalerie aus wirkte der Weßlinger See gestern im Winterlicht wie ein Kunstwerk. Ein Naturschauspiel, das in den 1930er Jahren bereits den Maler Max Doerner inspirierte: Mehr oder weniger von dieser Position aus bannte der Münchner Weßlings Landschaft im Winterkleid auf die Leinwand. Der 80. Todestag Doerners am 1. März veranlasste Galerieleiter Erich Rüba, den Maler in der Ausstellung „Max Doerner (1870 – 1939) – Ein feinsinniger, temperamentvoller Landschafter“ zu ehren. In den denkmalgeschützten Räumen hängen 35 Bilder, für die fast ausschließlich die Landschaft aus Weßlings Umgebung Modell stand.

Entdeckt hatte Doerner seine Motive, während er sich in den Sommermonaten in einem gemieteten Zimmer in Seenähe im Weßlinger Anwesen von Michael Sanktjohanser entspannte. Von hier aus schwärmte er mit seiner Staffelei aus. Die im wahrsten Sinne malerische Lage zog Freunde und Bekannte an. Unter ihnen Schüler Anton Roth, der sich wie folgt erinnerte: „Wir wanderten durch die Wälder (...) und jeder Besuch war für uns ein Gewinn.“ Mit ihnen stand er vermutlich auch auf der Anhöhe, von der aus das Ölbild „Blick nach Gut Delling“ entstanden ist, das ebenfalls in der Galerie einen Platz gefunden hat.

Beim Betrachten der Werke mit den noch unverbauten Flächen fühle manch einer sich vielleicht in andere Zeiten zurückversetzt, vermutet Rüba. Auf der anderen Seite wertschätzt der Ortshistoriker, dass sich seine Heimatgemeinde „die Schönheit bewahrt hat“. Dazu gehören das Gut Ettenhofen, die Dellinger Höhe oder der Blick ins Aubachtal. Alles beliebte Aussichtspunkte für Künstler und Spaziergänger – die bis heute zum Malen aufforderten. Regelmäßig entdecke er dort auf seinen Streifzügen Künstler, die die Postkartenidylle mit ihrem Pinsel festhielten.

Zu Rübas Lieblingen gehört unter anderem das Gemälde, auf dem die Badehütten durch Birkenstämme blitzen. Die Laubbäume mit den „blütenweißen Stämmen“ seien ein immer wiederkehrendes Sujet Doerners. Besonders angetan ist der 65-Jährige von „Junge Bäuerin mit Kropfkette“, deren Konterfei in einem goldenen Rahmen die 1930er Jahre repräsentiert. Die Bilder stammen zur Hälfte aus seinem Fundus, zur Hälfte von Weßlinger Sammlern.

Einen Namen machte sich Doerner als Autor von „Malmaterial und seine Verwendung im Bilde“, das nach der Erstausgabe 1921 immer noch überarbeitet und neu aufgelegt wird und in einer Glasvitrine ausgestellt ist. Allerdings liegt auch der Schatten der Nazi-Zeit auf dem Kunstmaler: Drei Monate nach der Machtergreifung der Nazis wurde er 1933 NSDAP-Mitglied. „Eine typisch deutsche Erscheinung in seinem Glauben an das NS-Regime“, schreibt Rüba in der Übersicht. Gestorben ist Doerner im Frühjahr 1939, wenige Monate vor Kriegsbeginn. Zuletzt leitete er die 1937 gegründete Münchner Werkprüfung- und Forschungsanstalt, das heutige Doerner-Institut in München.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Juni zu sehen. Öffnungszeiten sind Freitag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen nach telefonischer Vereinbarung über die Verwaltung, Telefon 0 81 53/40 40.

Michèle Kirner