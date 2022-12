Bagger sollen im Sommer rollen

Der Altbestand ist abgerissen: An der Gartenstraße in Weßling entsteht sozialer Wohnraum. © michèle kirner

Der Verband Wohnen will an der Gartenstraße in Weßling Mehrfamilienhäuser bauen. Der Weßlinger Bauausschuss leitete dafür letzte Schritte ein.

Weßling – In seiner jüngsten Sitzung gab der Weßlinger Bauausschuss grünes Licht für den Neubau sozialer Wohnungen in der Gartenstraße 3 und 5. Der Altbestand ist bereits abgerissen, sodass an dieser Stelle zwei Mehrfamilienhäuser mit 21 Appartements entstehen können (wir berichteten). Trotz höherer Baukosten und Zinsen rechnet der Verband Wohnen mit einem Baubeginn im Sommer des kommenden Jahres.

In einem beschleunigten Verfahren wurde vor zwei Jahren der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sozialer Wohnungsbau Gartenstraße Weßling“ auf den Weg gebracht, der nun mit der erneuten Abwägung die letzte Hürde nahm. „Geplant sind insgesamt 21 barrierefreie Wohnungen“, berichtete Wolfgang Robl dem Starnberger Merkur. Der stellvertretende Geschäftsführer des Verbands Wohnen spricht von drei Ein-, neun Zwei-, sechs Drei- und drei Vier-Zimmer-Wohnungen. Ebenfalls vorgesehen sind Gemeinschaftsbereiche in einer zum Teil überdachten Freifläche. In der Tiefgarage haben 21 Fahrzeuge Platz. „Die Wohnanlage wird als Energieeffizienzhaus 40 errichtet“, so Robl. Aufgrund gestiegener Baukosten und höherer Zinssätze wollte der Verband einen Teil dieser Mehrkosten auf die Kommunen umlegen, was einige Gemeinden wie Inning oder Weßling ablehnten (wir berichteten). Auch Mieterhöhungen wurden angekündigt. Auf die Gartenstraße wirke sich das nicht aus, sagte Robl. Der Verband gehe weiterhin von durchschnittlich zehn Euro pro Quadratmeter Miete aus. Und setze auch nicht auf höhere Umlagen aus den Gemeinden, wie er versprach: „Das Projekt wird selbstverständlich weiter verfolgt, um bezahlbaren Wohnraum für die Bürger der Gemeinde Weßling zu errichten.“

Die Bagger rollen voraussichtlich Mitte 2023 an, „soweit die angebotenen Bauleistungen im Rahmen der kalkulierten Kosten liegen“. Diese schätzt er aktuell auf etwa sechs Millionen Euro. Das seien voraussichtlich 17 Prozent mehr als einst anberaumt, sagt Robl. Das liege daran, dass sich der Baubeginn wegen „verschiedener Einwendungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens“ um gut zwei Jahre verschoben habe. Im Sommer 2025 sollen die Wohnungen bezugsbereit sein. Für die Vergabe sei die Gemeinde Weßling zuständig, bestätigte Bürgermeister Michael Sturm auch Rückfrage. Voraussetzung für einen Mietvertrag ist ein Wohnberechtigungsschein.

Michèle Kirner