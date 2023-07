Ballermann-Musiker Andi Kiss unterschreibt bei Warner Music

Von: Tobias Gmach

Die schönen Seiten Mallorcas zeigt Andreas Kiris, Künstlername Andi Kiss, im Video zu seinem neuen Song „3 Promille drüber“, der am heutigen Freitag veröffentlicht wird. © Kiris

Der Ballermann-Sänger Andreas Kiris aus Oberpfaffenhofen ist gut im Geschäft. Mittlerweile hat der 39-Jährige einen Vertrag bei Warner Music unterschrieben. Heute erscheint sein neuer Song „3 Promille drüber“.

Oberpfaffenhofen – Als der Starnberger Merkur Andreas Kiris im Februar interviewte, wurde schnell klar: Der Ballermann-Sänger aus Oberpfaffenhofen, bekannt vor allem durch seinen Hit „Suffia“, will seine Karriere 2023 auf ein neues Level heben. Schon im Juli kann man festhalten: Es ist ihm gelungen. Der 39-Jährige absolvierte zuletzt nicht nur einen erfolgreichen Auftritt im berühmt-berüchtigten „Bierkönig“ auf Mallorca und wurde für weitere Konzerte gebucht – er hat auch einen Vertrag bei Warner Music unterschrieben, neben Universal und Sony eines der drei weltgrößten Musik-Labels.

Warner-Music-Berater beim Ballermann-Opening kennengelernt

Es handele sich um einen sogenannten Bandübernahmevertrag, erklärt Kiris, den man auf Streamingdiensten wie Spotify unter „Andi Kiss“ findet. Der Kontrakt sei längerfristig für mehrere Singles abgeschlossen worden. Das bedeutet: Kiris liefert seine Songs fertig bei Warner ab, das Label unterstützt ihn bei der Vermarktung und anderweitig: „Es gab Vorschüsse, und ein Musikvideo wurde finanziert. Außerdem sind Werbeclips im TV vorgesehen, Social-Media-Arbeit und Playlist-Support bei Streamingdiensten“, erzählt der Oberpfaffenhofener im Gespräch mit dem Merkur. Zu der Vereinbarung sagt er außerdem: „Es gibt keine Schattenseite. Das ist alles total fair.“ Beim Ballermann-Opening hatte er Manfred Rolef kennen gelernt, der als Berater für Warner Music tätig ist. Schon eine Woche später stand der Vertrag.

Neue Musik von Andi Kiss gibt es an diesem Freitag. Das Thema seiner neuen Single „3 Promille drüber“ ist unschwer zu erkennen. „Trinken ist wie Fahrradfahren, das verlernt man einfach nicht“, singt Kiris zum schlagertypischen, bombastischen Synthesizer-Partysound. „Die Botschaft des Lieds ist: einfach mal den Kopf ausschalten und das Leben feiern – egal ob mit oder ohne Alkohol“, sagt er. Der Text des Songs widmet sich dann schon eher dem „Weizen“ oder dem „Klaren“. Allerdings trinkt der Musiker im Video auch mal Wasser – immer, wenn er auf dem Fahrrad sitzt. Man sieht ihn in schönen Ecken Mallorcas radeln, an der Steilküste mit Meerblick zum Beispiel.

„3 Promille drüber“ hat Kiris daheim in Oberpfaffenhofen selbst produziert

„3 Promille drüber“ hat Kiris daheim in Oberpfaffenhofen selbst aufgenommen und produziert, nur das Mastern, also den letzten Feinschliff, hat er abgegeben. Die Frequenz der Veröffentlichungen steigt, das Ballermann-Musiker-Dasein lohnt sich mittlerweile auch finanziell. „Ich mache das alles aber ganz ohne Druck“, betont der 39-Jährige. Und Gitarrenunterricht für Kinder gebe er selbstverständlich weiterhin. Denn: „Das ist so erdend.“ Außerdem trudeln nun vermehrt Produktionsanfragen bei ihm ein, ein weiteres Standbein wächst also gerade heran. Auf der Bierkönig-Bühne auf „Malle“ steht Andi Kiss wieder beim Saisonfinale Ende Oktober, auch für das Opening 2024 ist er schon gebucht. Wer nicht extra ins Flugzeug steigen will, um ihn einmal live zu erleben, hat am Samstag, 22. Juli, die Möglichkeit. Dann tritt Kiris bei der Sommer-Party im „Bistro No.2“ in München-Laim auf. Zusammen mit dem „Killer Michel“. Der Eintritt ist frei.

