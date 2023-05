Bedroht, geschubst, beraubt

Von: Hanna von Prittwitz

Zwei junge Weßlinger sind am Weßlinger Bahnhof überfallen worden - die Täter sitzen in Haft. © Peter Kneffel

Zwei Männer haben am Weßlinger Bahnhof zwei junge Burschen überfallen und bedroht. Die Täter sitzen in Haft.

Weßling – Zwei junge Weßlinger im Alter von 17 und 18 Jahren sind am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Weßling überfallen worden. Laut Polizei konnten die beiden mutmaßlichen Täter noch im Ort festgenommen werden, sie sitzen seitdem in Haft.

Das Szenario war beängstigend. Wie Christian Schäffler, Polizeihauptkommissar in Herrsching, berichtet, waren die Weßlinger zu Fuß unterwegs und wurden von dem 20 Jahre alten Germeringer und seinem 19 Jahre alten Kumpan aus Fürstenfeldbruck angesprochen. „Im Gespräch wurden die beiden immer bedrohlicher, traten näher heran, fingen an zu schubsen und drohten schließlich, die Weßlinger abzustechen, wenn sie nicht ihre Wertgegenstände herausgeben würden“, schildert Schäffler den Ablauf. Dabei habe einer der Räuber seine Hände in seiner Bauchtasche verdeckt und damit den Eindruck erweckt, ein Messer dort verborgen zu halten.

Die Weßlinger gaben den Räubern zehn Euro und ein Handy, woraufhin die Täter mit der Beute flüchteten. Geistesgegenwärtig alarmierten die Weßlinger die Polizei. Zwei Streifen seien sofort zum Tatort geeilt, so Schäffler. Dort hätten sie die mutmaßlichen Täter auch aufgegriffen und festgenommen. Sie hätten keinen Widerstand geleistet. „Da herrschte Schweigen im Walde“, sagt Schäffler – und es herrscht immer noch: Die Männer hätten bisher noch kein Geständnis abgelegt.

Beide seien arbeitslos und „keine unbeschriebenen Blätter“, so Schäffler, aber überfallen hätten sie dem Vernehmen nach bisher noch niemanden. Er spricht von einer schweren Straftat, „die nach dem Gesetz mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr geahndet wird“. Die Männer würden aber wohl nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 81 52) 9 30 20 zu melden.