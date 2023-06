Betrunkener bespuckt Kinder, beleidigt sie rassistisch und zeigt Hitlergruß

Von: Tobias Gmach

Am Weßlinger Bahnhof ging ein Betrunkener auf zwei Kinder los. Die Polizei ermittelt. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Ein betrunkener Mann ohne Wohnsitz attackierte am Weßlinger Bahnhof zwei Kinder. Er bespuckte sie nicht nur, sondern schlug auch nach ihnen und beleidigte sie rassistisch. Zwei Frauen eilten zur Hilfe, die Polizei sucht weitere Zeugen.

Weßling – Ein Wohnsitzloser (47) hat am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Weßling zwei Kinder bespuckt, beleidigte sie rassistisch und warf ihnen Müll nach. Couragierte Zeuginnen nahmen sich der Kinder an und informierten die Bundespolizei, die den Mann kurzzeitig festnahm.



Kurz nach 16 Uhr war es auf dem Bahnsteig zu dem Vorfall gekommen. Die Kinder (um die zehn und zwölf Jahre alt) wurden von den beiden Frauen – eine Weßlingerin und eine Frau aus Ottenhofen im Landkreis Erding, 37 und 52 Jahre alt – in Schutz genommen und in eine S-Bahn nach Herrsching begleitet. Die Frauen riefen aus der S-Bahn die Polizei an. Beamte trafen den Mann noch am Bahnhof an und nahmen ihn fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen mussten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß setzen.



Bundespolizei: Mann ist wegen verfassungsfeindlicher Zeichen bekannt

Der Mann hatte nach Angaben der Bundespolizei die Kinder verbal auf rassistische Weise beleidigt und auch nach ihnen geschlagen, nicht nur mit Müll geworfen. Mehrfach habe er dabei den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen. Nicht zum ersten Mal: Der Mann sei wegen Gewaltdelikten und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen polizeibekannt, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Nüchtern war er auch nicht: Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille.



Die Bundespolizei sucht nach den beiden Kindern bzw. deren Erziehungsberechtigten sowie weiteren Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter (089) 5 15 55 00 entgegen.

