Brand auf Baustelle - das hätte dumm ausgehen können

in Hochstadt

von Peter Schiebel schließen

Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Zwischen Silvester und Sonntag, 3. Januar, hat es auf einer Baustelle Am Wiesmahtweg in Hochstadt ein Feuer gegeben. Dort entsteht gerade ein Doppelhaus, der Rohbau steht bereits. In dem fraglichen Zeitraum ruhte die Baustelle.