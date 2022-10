Buchen müssen weichen, Weide darf bleiben

Unbedenkliche Schlagseite: der Umweltausschuss bei der alten Weide am Seeufer. © michèle kirner

Buchenrinden mit Sonnenbrand, eine Weide mit Schlagseite und Erlen, die den See verschatten und den Blick auf den Kirchturm versperren: Am Dienstag traf sich der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Energie und Mobilität am Weßlinger See zu seiner traditionellen Seebegehung. Und traf Entscheidungen.

Weßling - Revierförster Harald Appelt deutete auf die dürren Äste von drei hochgewachsenen Buchen an der Straße Am Karpfenwinkel. Die Ausschussmitglieder legten den Kopf in den Nacken und betrachten die sich lichtenden Baumkronen der alten Riesen am Straßenrand gegenüber vom Karpfenwinkel. Das Alter der stattlichen Exemplare schätzte der für die Gemeinde zuständige Förster auf 150 bis 200 Jahre. „Irgendwann geht die Vitalität zurück“, erklärte er. Somit müssten die vier bis sechs Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden, so der Förster. Im Fachjargon wird in einem Fall wie diesen von der Wahrung der „Verkehrssicherungspflicht“ gesprochen. „Wir laufen jährlich sämtliche öffentliche Straßen ab und prüfen, welche Bäume von der Standsicherheit eingeschränkt sind oder welche Baumteile runterfallen könnten“, sagte Appelt und bekräftigte, dass die Maßnahme „forstwirtschaftlich sinnvoll“ sei. Eine Sanierung zogen die Ausschussmitglieder nicht in Betracht. „Es ist ja auch Jungwald da“, argumentierte etwa Anton Wunderl (FW) für die Herausnahme der Bäume. Bis der Nachwuchs in dieser stattlichen Größe dasteht, ziehen freilich ein paar Jahrzehnte ins Land, informierte der Förster die Runde. Und er verwies auf Nebenwirkungen der Fällungen: Die Sonne hätte danach freie Bahn bis zum Karpfenwinkel, was wiederum die Eisbildung im Winter beeinträchtigen könnte. Und die weiteren anderen, nachwachsenden Buchen könnten „mit den dünnen Rinden einen Sonnenbrand kriegen, wenn sie plötzlich der Sonne ausgesetzt sind“, sagte Bürgermeister Michael Sturm.

Appelt betonte, er sei sich durchaus bewusst, dass die Bevölkerung sensibel auf Waldarbeiten reagiere. Aus diesem Grund bewerte er ganz genau, welche Bäume gefällt werden müssten, versicherte er. Ausschussmitglied Gerhard Sailer regte schließlich an, dass ein Teil eines Baumstamms als „Habitatbaum“ etwa für Specht-Höhlen stehen gelassen wird.

Für die Sicherung der Straßen ist das Forstamt zuständig, für den Bewuchs rund um den See die Gemeinde. Somit ist Letztere auch für die Trauerweide verantwortlich, die ihre Äste in den Uferweg hängt – und die „Schlagseite“ in Richtung Weg bekommen hat, nachdem ein Teil des Stamms abgebrochen ist, wie Wunderl berichtete. Eine Gefahr sei sie allerdings nicht. Auf Anregung Wunderls bewilligte der Ausschuss später noch einstimmig die Entnahme der Erlen am See unterhalb vom alten Pfarrhaus, weil deren Zweige mittlerweile die Sicht auf den Kirchturm versperren. Außerdem verschatteten die Erlen den See – und störten damit den Schilfwuchs, ergänzte Matthias Augustin vom Umweltamt auf Rückfrage des Starnberger Merkur.

