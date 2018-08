Vom kleinen  Schrank zur Bücherei 

Die Bibliothek im Weßlinger Bahnhof feiert ihren 70. Geburtstag.

Weßling – Im Schaukasten an Weßlings S-Bahnhof laden drei mit Eimerchen, Schäufelchen und farbigen Schwimmnudeln dekorierte Urlaubsromane hinter Glas zum Schmökern ein. Als Hans Porkert vor 70 Jahren die Idee einer Gemeindebücherei aufgriff, füllte der damalige Weßlinger Schulleiter in der Grundschule einen Schrank mit Lesenswertem, der nicht viel größer war als dieser Schaukasten am Bahnhofsplatz. 1960 zog die Bibliothek ins alte Rathaus und seit 1988 finden Bücherwürmer und die, die es werden wollen, in den drei Räumen mit Leseecke im Bahnhofsgebäude eine reiche Auswahl.

6800 Medien verwalten Katrin Gossel-Scheuren und Cornelia Rhomberg aktuell. Um sie auf dem neuesten Stand zu halten, ziehen die Bücherfrauen mit dem von der Gemeinde genehmigten Etat in der Tasche einmal im Jahr aus und kaufen rund 570 neue Werke. Bücher, die älter als zehn Jahre seien, würden nicht gelesen, sagen sie und sind entsprechend selektiv bei Bücherspenden. Bestand und Kundendatei werden seit ein paar Jahren nicht mehr auf Karteikarten, sondern im Computer festgehalten – und die registrierten Leser sind seit jeher vorwiegend weiblich, weiß Gossel-Scheuren. Ein paar Männer kamen allerdings mit dem Umzug in die Bahnhofstraße dazu: Die S-Bahn-Kunden, die sich noch schnell bei einer der Verantwortlichen vorzugsweise Fachliteratur oder Magazine ausleihen. Kostenlos, denn bis heute verlangt die Bücherei weder Jahresbeiträge noch Leihgebühren. Nur wenn der Rückgabetermin nicht eingehalten wird, droht ein „Versäumniszuschlag“.

Beim Betreten der Räume im Bahnhof versinkt der Besucher unweigerlich im Büchermeer. Von Sabine Kügglers „Dschungelkind“ über Biografien über Luther und Papst Franziskus bis hin zu gerade hippen Krimis oder Reiseliteratur zum Ausleihen – das Feld ist weit gesteckt Auch Bücher zum Klimawandel gehören zum Sortiment, Koch- oder Handarbeitsbücher. Bei Erwachsenen seien Krimis und Romane sehr gefragt, bei Kindern Bilderbücher und die Exemplare für kleine Anfänger, so Gossel-Scheuren. Die Hörbücher kamen 2001 dazu und sind bei den Kleinen beliebt. „Die Erwachsenen lesen lieber“, sagen die Frauen. Wie etwa die 70-Jährige, die auch schon mal auf die Leiter klettert, wenn sich ein begehrtes Objekt außerhalb ihrer Reichweite befindet.

Über die Flüchtlingskinder, die regelmäßig nach Bilderbüchern wie „Der kleine Bär und die vier weißen Mäuse“ greifen, freuen sich die Büchereichefinnen besonders. Einmal jährlich besuchen Grundschulklassen das Leseparadies und wöchentlich eine Kindergartengruppe. Sie erwartet ein Programm, das je nach Alter vom Vorlesen und Puppentheater bis zum Quiz reicht. Wünschen würden die Rhomberg und Gossel-Scheuren den Besuch der Klassen öfter, denn für sie „gehört das Heranführen an die Bücherei in den Lehrplan“. Und noch einen Wunsch oder besser eine Vision haben sie: Dass die Wand zum Nachbarn herausgebrochen wird, um ein Lesecafé zu integrieren. „Wir brauchen mehr Platz,“ betonen beide. Dazu müsste die Bahn ihren Raumanteil an die Gemeinde verkaufen. Und Verhandlungen mit der Bahn können erfahrungsgemäß dauern. Aber immerhin: Von einem Schrank in der Grundschule auf drei Räume ist ein beachtlicher Fortschritt.

Die Gemeindebücherei Weßling in der Bahnhofstraße 11 ist dienstags, von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Die Einrichtung ist unter z (0 81 53) 18 79 oder per E-Mail unter buecherei@wessling-am-see.de erreichbar. In den Sommerferien ist die Einrichtung vom 21. bis 27. August geschlossen.

Michele Kirner