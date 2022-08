Cinemamobile wie Phönix aus der Asche

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Da steht es wieder, das Cinemamobile von Wolf Gaudlitz: Gemeinsam mit Brigitte Weiß von „Unser Dorf“ entfaltet der 67-Jährige vor dem Pfarrstadel in Weßling die Leinwand. © Photographer: Andrea Jaksch

An das Bild erinnern sich viele: ein lichterloh brennendes Cinemamobile an einem Feldrand bei Finning. Das Drama ereignete sich nach dem Fünf-Seen-Filmfestival 2021. Doch Wolf Gaudlitz hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Daher steht vor dem Pfarrstadel in Weßling jetzt ein neues Cinemamobile.

Weßling – Eine kleine Maus war vermutlich schuld. Ahnungslos kletterte sie in den Motor des Lkw, biss dort Kabel durch und sorgte so am 27. August 2021 zwischen 15 und 16 Uhr bei Finning (Landkreis Landsberg) für die Katastrophe. Als vor einem Jahr Wolfgang Gaudlitz’ Cinemamobile bis auf das Fahrwerk abbrannte, war das Entsetzen groß. Denn die Tage zuvor hatte der Regisseur, Schriftsteller und Journalist, der Tausendsassa Gaudlitz (67) noch beim Pfarrstadel in Weßling mit dem Cinemamobile die Kinofans beglückt.

„Ich dachte nach dem Brand, es ist vorbei“, sagt Gaudlitz heute ehrlich. Doch Freunde redeten ihm gut zu. Er erfuhr von einem Lkw-Verkauf durch die Vebeg GmbH, eine Treuhandgesellschaft, die Eigentum des Bundes und anderer Auftraggeber verwertet. Genau ein Gebot gab er ab. „Die exakte Zahl hatte ich in der Nacht zuvor geträumt. 16 127,45 Euro“, erzählt Gaudlitz. Damit überbot er einen anderen Interessenten um 27,50 Euro. Und so steht Gaudlitz jetzt wieder am Pfarrstadel und zeigt auf der neuen Leinwand seines „Cinemamobile II/Wüstenkino“ im Rahmen des Fünf-Seen-Filmfestivals ein umfangreiches Programm.

Den Auftakt macht ein ganz besonderer Film: „Die Konsequenz“ von Wolfgang Petersen („Das Boot“, Die unendliche Geschichte“), der am 12. August überraschend verstorben ist. „Die Konsequenz“ ist der einzige Arthouse-Film, den Petersen gedreht hat. Produzent war Bernd Eichinger, es spielten Jürgen Prochnow, Ernst Hannawald, Martin Semmelrogge und andere. Wolf Gaudlitz, der ebenfalls als Schauspieler mitwirkte, erwarb nun die Aufführungsrechte.

Bei der Ausstrahlung durch die ARD 1977 hatte sich der Bayerische Rundfunk abgeschaltet. „Es ging bei dem Filmstoff des Schweizer Schriftstellers Alexander Ziegler um eine offen zur Diskussion gestellte Grundsatzfrage von Homosexualität und die Behauptung, dass es auch unter Bundestagsabgeordneten Homosexualität geben würde“, erklärt Gaudlitz. Die Konservativen hätten einen Skandal befürchtet. Ab 21 Uhr ist der Schwarz-Weiß-Film in Weßling zu sehen.

Zurück zum Cinemamobile, das quasi wie Phönix aus der Asche stieg und auch so heißt. 23 Jahre lang war Gaudlitz mit einem Mercedes A1017 durch die Welt gereist, zeigte in Nordafrika Filme auf der Außenleinwand, pendelte ansonsten zwischen Sizilien und Pasing. Der Laster war zugleich sein Zuhause. Das soll auch der neue mithilfe von Sponsoren werden. Heute schon sieht der 67-Jährige eine Menge Vorteile an seinem neuen Mercedes-Lkw, Baujahr 1988, der mit 41 000 Kilometern auf dem Tacho viel besser in Schuss ist, als es sein Vorgänger war. Denn so kam er zu einer neuen, 15,5 Quadratmeter großen, breitwandfilmtauglichen Leinwand samt Ersatz. Und das mit der Maus wird Gaudlitz nicht noch mal passieren. „Der Lkw hat einen Notfallknopf. Dadurch schalte ich die Elektrik aus. Das hatte der Vorgänger nicht. Das hätte das Feuer verhindert.“

Das Programm in Weßling (bei Regen finden die Vorstellungen im Pfarrstadel statt): Los geht’s am Donnerstag, 25. August, mit „Die Konsequenz“ (21 Uhr). Am Freitag, 26. August, ist das Kurzfilmprogramm 1 zu sehen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Gezeigt werden die Filme „Better Half“, „Borzaya“, „Circus in town“, „Get home safe“, „Klabautermann“ und „Nicht die 80er“. Am Samstag, 27. August, flimmert das erste Short-Plus-Programm über die Leinwand von Wolf Gaudlitz’ Cinemamobile. Zu sehen sind ab 20.30 Uhr „5pm Seaside“, „Absprung“ und „Naka“. „The ordinaries“ zeigt das Cinemamobile am Sonntag, 28. August, in Anwesenheit von Regisseurin Sophie Linnenbaum. Der Film „Into the ice“ dokumentiert eine Entdeckungsreise zu den Eismassen Grönlands. Zu sehen ist der Film am Montag, 29. August. „Der Bauer und der Bobo“ steht am Dienstag, 30. August, 20.30 Uhr, auf dem Programm, Regisseur Kurt Langbein wird dazu erwartet. Am Mittwoch, 31. August, geht es weiter mit dem Film „Liebesjahre“ (20.30 Uhr). „Über die Unendlichkeit“ heißt der Film am Donnerstag, 1. September. „Ente gut! Mädchen allein zu Haus“ zeigt das Cinemamobile am Freitag, 2. September, um 20.30 Uhr in Anwesenheit von Regisseur Norbert Lehner.