Weßling: Das Für und Wider des Bike-Parks

Die Befürworter des Bike-Parks um (v.l.) Flo Hagena,Christian Lekies, Benni Ohlen, Bürgermeister Michael Sturm und Jugendreferent Rasso von Rebay zeigten, was auf der Anlage zwischen Wohnsiedlung am Katzenstein, Bahndamm und Friedhof passieren soll. © Andrea Jaksch

Befürworter und Gegner des geplanten Bike-Parks in Weßling trafen am Samstag aufeinander. Eine Verständigung ist noch nicht in Sicht, Bürgermeister Michael Sturm will weiter vermitteln.

Weßling – Spaßiger Radsport im Grünen für Kinder und Jugendliche? Oder doch eher eine Belästigung der Anwohner, eine Störung der Totenruhe auf dem angrenzenden Friedhof und Missachtung des Naturschutzes? Am Samstagnachmittag kam es im Streit um den geplanten Bike-Park zwischen Wohnsiedlung am Katzenstein, Bahndamm und Friedhof an der Grünsinker Straße in Weßling zur Konfrontation. Befürworter der Anlage zeigten auf einer selbst gebauten Schanze ihren Lieblingssport, Gegner protestierten mit Zetteln, Bürgermeister Michael Sturm erklärte das Projekt und stellte sich den Fragen der Anwohner.

Es ist ein langer Weg, den das Projekt Bike-Park bereits hinter sich hat. Auslöser war die hohe Nachfrage der Weßlinger Jugend. „Jedes kleine Kind fährt hier Fahrrad“, sagte der 16-jährige Benni Ohlen, der schon seit fünf Jahren den Bike-Sport betreibt. Er ist Jugendwart in der erst kürzlich gegründeten Abteilung Bike- und Radsport des SC Weßling. „Bisher sind wir immer im Wald gefahren und haben dort selbst Schanzen gebaut, aber das ist gefährlich mit den Bäumen.“

Michael Sturm kennt die Problematik

Michael Sturm kennt diese Problematik: „Ich war bei zwei Feuerwehreinsätzen dabei, bei denen Kinder aus dem Wald getragen werden mussten.“ Deshalb unterstützt er das Anliegen für eine gesicherte Anlage unter Aufsicht des SC Weßling, gut erreichbar für Rettungskräfte und fernab von gefährlichen Hindernissen wie etwa Bäumen. Nach langer Suche und Prüfung von zahlreichen Flächen hatte sich die Gemeinde im September 2020 für eine Umsetzung an der Stelle ausgesprochen – sehr zum Missfallen einiger Anwohner, die eine Gegenbewegung starteten und Unterschriften sammelten. „Wir lehnen dieses Projekt nicht an sich ab, aber an dieser Stelle“, bekräftige Christian von Wolffersdorff am Samstag.

Die Gegner des Projekts hatten ihre Argumente – Erhalt eines „ökologischen Nahbereichs“, Respekt vor Anwohnern und Totenruhe – auf Zettel geschrieben. © Andrea Jaksch

Der Konflikt war spürbar: Die Redner unterbrachen sich gegenseitig, es gab auch keinen Applaus von den Gegnern, als die Kinder ihre Kunststücke auf den Rädern zeigten. Das gesamte Projekt wurde als „Mogelpackung“ bezeichnet. Anwohner Gerhard Müller: „Wir haben Angst, dass es außer Kontrolle gerät, dass illegale Feiern stattfinden, dass es laut wird und wir nicht schlafen können.“ Ein weiterer Dorn im Auge ist den Anwohnern die Nähe zum Friedhof. „Wenn man gerade sein Grab pflegt, möchte man nicht, dass über dem Kopf herumgesprungen wird“, sagte von Wolffersdorff. Dieser Punkt beschäftigt auch Weßlings Pfarrer Thomas Ruf. Er sei nicht gegen den Bike-Park, wolle aber die Sicherheit haben, dass Beerdigungen in Ruhe stattfinden können und sich Grabbesucher nicht gestört fühlen müssen, sagte er.

„Ich sehe nichts, was gegen die Anlage spricht“, Jugendreferent Rasso von Rebay

Bürgermeister Sturm sieht eine Lösung in festen Öffnungszeiten der Bike-Anlage. „Eine Absperrung der Anlage ist durch Sperrung der Anfahrtshügel möglich“, erklärte er. Denn diese seien nötig, um Sprünge durchzuführen. Sie würden nur zu bestimmten Zeiten durch die jeweilige Aufsichtsperson geöffnet. Zudem verhinderten die Abdeckungen der Schanzenhügel eine illegale Nutzung zu Sperrzeiten. „Ich sehe nichts, was gegen die Anlage spricht“, sagte der Jugendreferent des Gemeinderats, Rasso von Rebay. „Die Kinder graben die Schanzen selbst, wir schauen, dass es sicher ist, die Kinder kommen an die frische Luft, haben Spaß und fahren Radl.“ Die Gemeinde versichere außerdem, alle rechtlichen Vorgaben einzuhalten, so etwa den Mindestabstand von 55 Metern zur Siedlung oder von 30 Metern zum Friedhof, der laut Plan vom Park aus nicht einsehbar sein soll.

Michael Sturm versprach, sich noch vor der Gemeinderatssitzung, in der final über den Park abgestimmt wird, mit den Siedlungsvertretern zu treffen und über Kompromisse und Lösungen zu beratschlagen.

Text: Vanessa Lange