Das Glück bei den Glühwürmchen gefunden

Die Glühwürmchen des Weßlinger Waldkindergartens. © Annalena Dangl

Stefan Fehenberger ist 45 Jahre alt, Schreiner – und befindet sich im vorletzten Jahr seiner Ausbildung zum Erzieher. Gerne würde der Uneringer diese im Waldkindergarten in Grünsink abschließen. Damit dieser im kommenden Schuljahr weitermachen kann, benötigt er aber eine neue Belegschaft.

Weßling/Unering – Der Baumstamm ist ein Wal. Oder ein Schiff. Oder ein Düsenjet. Auf jeden Fall ist der umgestürzte Riese alles, was den 18 Glühwürmchen des Waldkindergartens bei Grünsink in Weßling ihre Fantasie eingibt. Täglich stapfen die Drei- bis Sechsjährigen mit offenen Augen und Ohren durch den Wald. Ihnen zur Seite stehen derzeit die 22 Jahre alte Erzieherin Annalena Dangl und der 45-jährige Auszubildende Stefan Fehenberger.

Kaum hatte Annalena Dangl die Ausbildung zur Erzieherin in der Tasche, führte sie bereits die kleinen Waldgeister hingebungsvoll durch die zauberhaften Spielplätze zwischen Ästen, Büschen und Bäumen. Vor Kurzem entschied sie sich für ein Pädagogikstudium, das im Wintersemester beginnt. Ihre Kündigung habe sie frühzeitig bei der Gemeinde eingereicht, damit diese Zeit zum Besetzen der Stelle habe, sagt sie. Damit allein ist nach Ansicht von Stefan Fehenberger aber noch nicht getan. „Außerdem brauchen wir noch eine zweite Erzieherin oder eine Kinderpflegerin“, sagt er. Sonst werde es schwer, den Betrieb des Waldkindergartens aufrechtzuerhalten. Sollte die Erzieherstelle bis zum Herbst unbesetzt bleiben und der Betrieb nicht weiterlaufen, müsste sich Fehenberger wohl nach einem neuen Ausbildungsplatz umsehen.

Aber wie kommt ein Schreiner mit 45 Jahren auf die Idee, sich zum Erzieher ausbilden zu lassen? Der Auslöser war ein Bandscheibenvorfall, der den zweifachen Vater aus Unering einige Wochen lahm legte und ihn aus dem Alltagstrott warf. Er dachte über seine Stelle nach, die ihm grundsätzlich zwar gut gefiel. Weniger gut habe ihm jedoch der Trend zu „immer mehr Arbeit für immer weniger Mitarbeiter“ getaugt, sagt er. Fehenberger erinnerte sich an seinen Berufswunsch nach der FOS – und entschied sich spontan für die vierjährige „Optiprax-Erzieherausbildung“. Seine Frau bestärkte ihn darin. Schließlich betreibt er gemeinsam mit der Musikerin seit einigen Jahren schon die MuKuNa-Werkstatt (Musik, Kunst, Natur) für Kinder am Steinberg in Gilching. Eine Ausbildungsstelle fand er dort freilich nicht und landete mit Glück erst im Weßlinger Kinderhaus Regenbogen und schließlich bei den Glühwürmchen.

„Im Waldkindergarten kann ich meine Kenntnisse als Schreiner und meine Musik vereinen“, sagt Fehenberger. Mit der Gitarre singt er unter Baumkronen Lieder. Oder er baut mit den Kindern aus Stöckchen und Laub allerlei Kunstwerke. Vom Konzept der Waldpädagogik ist Fehenberger überzeugt. „Den Tagesablauf gibt der Wald vor und mit den Kindern stehen wir immer auf Augenhöhe – und manchmal auch im Regen“, erzählt er. In den Bauwagen bei der Kapelle steigen die Glühwürmchen und ihre Betreuer erst, wenn es stürmt oder in Strömen regnet. Der Streifzug durch die Umgebung ist mehr oder weniger wetterunabhängig.

Dabei entdecken die Kinder schon mal ein Reh oder eine Maus. Ob vor ihnen eine Eiche, eine Buche oder eine Birke steht, erkennen die Kleinen anhand der Struktur der Rinde und der Blätterform. Und sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. „Die Großen passen auf die Kleinen auf, jeder übernimmt einmal die Führung.“ Die Regeln bestimmen die Erwachsenen, aber „die Kinder kontrollieren sich gegenseitig“.

Ein „Wann sind wir endlich da?“ habe er noch nie gehört, sagt Fehenberger und schwärmt von der hügeligen Landschaft im Grünsinker Wald. Für ihn sei die Arbeit mit Waldkindern die beste Form der Pädagogik, sagt er. Und wünscht sich, dass die Gruppe in Grünsink weiter bestehen bleibt. Dasselbe gilt für die 14 Elternpaare, die gerade mit Plakaten und über soziale Medien kräftig die Werbetrommel rühren. Interessenten wenden sich per E-Mail an die Gemeinde Weßling unter bewerbung@gemeinde-weßling.de.

Michèle Kirner