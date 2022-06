Das Herz von Weßling – auch für Geflüchtete

Teilen

In der „Mannequinkammer“ der Nachbarschaftshilfe: Doris Baase und Jörg Hohmann. © juliana Daum

Die NBH Weßling lud zu einem Pressegespräch, um über die Situation mit Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine im Ort zu informieren. Fazit: Die Ehrenamtlichen haben erneut ganze Arbeit geleistet – und tun es noch.

Weßling – Der Weßlinger See hat eine Herzform. An dieses große Herz schmiegt sich noch ein kleines Herz – das der Nachbarschaftshile (NBH) Weßling im Seehäusl. Dieses Herz schlägt zuverlässig und stark für alle, die Hilfe brauchen. Seit Kriegsbeginn sind das die Geflüchteten, die Anfang März überwiegend aus der Ostukraine in Weßling ankamen, unter ihnen vor allem Frauen und Kinder. Aber auch einige Männer sind dabei, denn bei Familien mit mehr als drei Kindern oder einem behinderten Kind, darf der Vater ausreisen. Die NBH Weßling reaktivierte sofort ihre Strukturen aus der Flüchtlingskrise 2015 und legte mit 25 Helfern los, berichtete Claudia Bruns im Rahmen eines Pressegesprächs im Seehäusl. Sie helfen sowohl den Flüchtlingen als auch den ehrenamtlichen Helfern, die sich im Integrationspunkt Weßling, dem sogenannten „IPW“ organisiert haben.

Die Hilfsbereitschaft der Weßlinger war enorm, alle rund 80 Flüchtlinge wurden privat untergebracht. Damit kamen auf die Helfenden viele Herausforderungen zu, die anfangs noch gar nicht absehbar waren. Die NBH übernahm die Antragstellung für die Flüchtlinge, meldete sie bei der Gemeinde an, übernahm behördliche Formalitäten, um die Wohnungsgeber zu unterstützen. Es erfolgte eine sogenannte „Beistandserklärung“, wie der Ehrenamtliche Jörg Hohmann erläuterte, damit die Flüchtlinge Leistungen erhalten konnten.

Das Netzwerk der Vereine erwies sich ebenfalls als große Hilfe. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der „Radlwerkstatt“, die gebrauchte Radl oder Hilfe bei der Reparatur anbietet. Auch die „Mannequinkammer“, wie die Ehrenamtliche Doris Baase mit einem Lachen die Kleiderkammer in der NBH nennt, half. Dort gibt es nicht nur Kleidung, sondern auch Schulranzen, Schuhe, Spiele und Kinderwagen. Das gut besuchte „Meetingcafe“ ist immer montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet „und ein Wohlfühlort für alle Flüchtlinge“, so Bruns.

„Für die Ukrainer ist das Seehäusl das Herz von Weßling“, formuliert es Bruns, die mit Hohmann Ansprechpartner für die Wohnungsgeber ist. Dort finden täglich Deutschkurse für Erwachsene statt. Währenddessen werden die Kinder betreut. Für die Kinder gibt es Deutschunterricht in der Grundschule – auch in den Ferien.

„Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert sehr gut“, sagt die NBH-Vorsitzende Monika Toews. Und da den ersten Wohnungsgebern „die Luft ausgeht“, wie es Bürgermeister Michael Sturm formuliert, wartet die nächste Aufgabe. Viele private Wohnraumgeber wünschten sich wieder mehr Privatsphäre. Daher ziehen einige Geflüchtete bald in von der Gemeinde bereitgestellten Wohnraum, unter anderem im Weßlinger Bahnhof (wir berichteten). Wer dabei hilft? Die Ehrenamtlichen der NBH.

Juliana Daum