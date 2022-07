Das Holz ist da, es geht weiter: Stillstand auf Baustelle vorüber

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Da strahlt Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen: Auf der Baustelle der Grundschule Weßling geht es endlich weiter, das Holz wurde geliefert. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Es geht voran auf der Baustelle der Grundschule in Weßling. Mittlerweile wurde auch das Holz für den Holzbau geliefert.

Weßling - Nach vielen Wochen Stillstand wird auf der Baustelle der neuen Grundschule Weßling am Meilinger Weg wieder gehämmert. Ein Kran hebt Holzpakete von der einen Seite auf die andere, die ersten Wände stehen schon, sogar samt Fenster. Denn endlich wurde das Holz geliefert. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Florian Zarbo, Vorstand des Kommunalunternehmens, das das Projekt im Auftrag der Gemeinde betreut.

Nach den Pfingstferien seien die Lkw mit dem Holz angerollt, berichtete Zarbo gestern. „Wenn das Material mal da ist, dann geht das ratzfatz“, sagte er und zeigte auf die Fenster der zukünftigen Umkleide im Erdgeschoss. Nächste Woche werde die Decke des Erdgeschosses fertig. „Dann wird mit dem Obergeschoss begonnen. Ziel ist, dass wir im September mit unserem Dachdecker loslegen können.“ Das werde richtig spannend, denn die Elemente würden im August komplett fertig angeliefert, auf riesigen Lkw aus Oldenburg. „Die Sommerferien fallen für uns eher aus“, sagte Zarbo.

Im Sommer 2023 ist der Umzug der Grundschulen in das gemeinsame Schulgebäude vorgesehen. „Im Juli wird die Baumaßnahme abgeschlossen sein“, davon geht Zarbo im Moment aus. Im August werde 2023 dann nachgebessert. Die Verkehrsanlage werde noch dieses Jahr weitestgehend geschafft. Und auch mit den Freianlagen könne dieses Jahr noch begonnen werden.

Auch wenn alles läuft, die allgemeine Krise geht auch am Grundschulneubau nicht vorbei. „Es ist alles teurer geworden“, sagte Zarbo. Die Gemeinde habe nur Pech gehabt. „Erst sind wir in die Pandemie geschlittert, was die Kosten schon exorbitant erhöht hat. Und jetzt haben wir diese unglaubliche Situation mit dem Krieg.“ Er spüre es bei jeder Ausschreibung. Allein der Holzbau habe zwei Millionen Euro mehr gekostet als gedacht. „Wir haben Preissteigerungen von mehr als 30 Prozent. Das tut natürlich weh.“ Man versuche, die Kosten zu senken. „Aber bei einer Grundschule kann man nicht sagen: Das machen wir irgendwann mal.“ Grundsätzlich sei er aber froh, wenn Gewerke und Materialien überhaupt verfügbar seien. „Einen Stau können wir nicht brauchen.“

Die Schule war einst mit 15 Millionen Euro veranschlagt. „Ich sage, wir werden irgendwo bei 18 Millionen Euro landen.“ Dafür aber bekomme die Gemeinde eine Schule „mit allen technischen Finessen, die eine Schule im 21. Jahrhundert haben kann.“ hvp