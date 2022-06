Das Wohnzimmer der Weßlinger Kreativen

Teilen

20 Künstler und ihre Gäste: Am Wochenende wird weiter das Jubiläum „20 Jahre Pfarrstadel“ gefeiert, das am Donnerstagabend mit einem Festabend begann. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Bis 1865 diente der Pfarrstadel noch als Stallung. Heute ist er aus der Kulturlandschaft des Landkreises nicht mehr wegzudenken. Im Rahmen der vier Tage andauernden Jubiläumsfeier „20 Jahre Kultur im Pfarrstadel“ hat der Verein Unser Dorf 20 Weßlinger Künstler eingeladen.

Weßling - 1990 schrieb sich der frisch gegründete Verein das Ziel auf die Fahne, den damals noch maroden Pfarrstadel zu retten. Heute erinnert sich Altbürgermeister Michael Muther: „Alle standen hinter dem Projekt. Nach zähen Verhandlungen war klar, es wird gemacht.“ Der Abriss konnte verhindert werden, und nach zwei Jahren Sanierungsarbeiten stand die neue Kulturstätte im Jahr 2002 bereit für das heimische Publikum.

Anlässlich der Feier zeigte Bürgermeister Michael Sturm am Donnerstagabend ein Herz für die Kultur: „So ein Verein lebt von Leuten, die vorangehen. Die Gemeinde will künstlerisches Leben auch weiterhin zur Verfügung stellen.“ Mit Dankbarkeit richtete der ehemalige Unser-Dorf-Vorsitzende Dieter Oberg das Wort an seine Nachfolgerin Brigitte Weiß: „Erst kurz vorher zugezogen, hat der Geist des Pfarrstadels Dich früh erreicht. Du hast das Zepter in die Hand genommen und im Pfarrstadel Höhepunkte geschaffen.“

Zweifelsohne ist Weiß die Seele des Weßlinger Kulturzentrums, das 2004 den Kulturpreis des Landkreises erhielt und Größen wie Gerhard Polt, Dieter Hildebrandt, Jörg Hube oder Konstantin Wecker zu Gast hatte. Ins Kulturgeschäft ist die hauptberufliche Dentalhygienikerin über die Jahre hineingewachsen. „Ich bin als Backfisch ins kalte Wasser gesprungen.“ Sie betont, dass sie ohne ihr Team aufgeschmissen wäre. Von Ticketdesign und Organisation des Vorverkaufs bis hin zu Ton, Beleuchtung und Aufräumarbeiten kann Weiß sich auf ihre fleißigen Helfer verlassen. Ob Konzerte, Kabarett, Kino oder Ausstellungen – Weiß versucht stets den Spagat zwischen Publikumsmagnet und Originalität: „Es ist schwierig, für so einen kleinen Ort ein Programm zu finden, das möglichst viele Leute anzieht.“ Angesichts der Auswahl der 20 Jubiläums-Künstler hatte der Verein die Qual der Wahl. „Weßling hat so viele Leute, die schöpferisch sind“, sagt Weiß, die 2024 den Vorsitz niederlegen will: „Es braucht neue Köpfe, neue Ideen.“

Der Profigitarrist Wolfgang Netzer fühlt sich geehrt, dass er mit irischer Bouzouki und jüngst in Finnland komponierten Impressionen auf dem Mandocello den Festakt musikalisch eröffnen durfte: „Der Pfarrstadl ist ein Gewinn. Ich finde dieses Gebäude wunderbar“, so der Weßlinger, für den der Pfarrstadl sich inzwischen anfühle wie eine Art Wohnzimmer. Musikalisch reicht das Wochenende von der Irish-Folk-Band Ceolan am Samstag bis zur Franz Schubert Sonntags-Matinee mit Wolfgang Leibnitz (Klavier) und Peter Weiß (Lesung).

Die Kunstausstellung regt mit beredten Skulpturen „Handy statt Teddy“ oder „In sich gefangen“ von Renate Kaiser zum Nachdenken an. Uta Sasgens „Im Aubachtal“ in Pastellkreide schenkt wohltuenden Heimatweitblick während Hans Karugas Foto-Nahaufnahmen vom Aubacher Wasser einfach nur staunen lassen. Die Ausstellung endet am Sonntag.

Nilda Frangos