Den inneren Sound gefunden: Songwriter Jakob Mühleisen und sein neues Album

Von: Tobias Gmach

Gitarre und Gesang: Auf dieser Basis hat Jakob Mühleisen sein neues Album aufgebaut. Darauf passiert aber noch einiges mehr. Vom klassischen Singer-Songwriter-Sound hat sich der Weßlinger gelöst. © Juan Pablo Navarro Castillo

Zeit und Veränderung lautet das Motto des neuen Albums von Jakob Mühleisen. Zeit hat der 22-jährige Weßlinger auch sich und seinen Songwriter-Qualitäten gegeben. Der Lohn sind reife Lieder, die trotz ihrer Grundharmonie immer spannend bleiben.

Weßling – Verzweiflung und Selbstfindung, die Herausforderungen des Erwachsenenlebens, Katastrophen in der Welt, das Klarkommen mit der Realität: So groß und komplex die Themen sind, so zugänglich ist die Musik, mit der Jakob Mühleisen sie auf seinem neuen Album transportiert. Die warmen Akustikgitarren stehen klar im Vordergrund, darunter breitet der Weßlinger sanft schimmernde, sphärische Klangteppiche aus, die beim Hörer ein kaum erklärbares Wohlbefinden auslösen. Er habe in den vergangenen drei Jahren seine musikalische Essenz gefunden, sagt Mühleisen. Sie besteht aus acht Liedern und heißt „A Scenario we are living in“. Die Vollendung der 2019 begonnenen Album-Trilogie „Liberty/Love/Time“ erscheint an diesem Freitag digital auf sämtlichen Plattformen. Die CD-Version soll in einem guten Monat folgen.

Im Gegensatz zu den Vorgängeralben ist das aktuelle musikalisch noch abwechslungsreicher. Weniger träumerisch, mehr auf den Punkt und auch mal kraftvoll zwischendurch. Bei aller Grundharmonie nehmen die Songs immer wieder unerwartete Wendungen, bleiben spannend. „Ich fühle mich gerade sehr wohl mit diesem Stil“, sagt der 22-Jährige, der schon als Kind Straßenmusik machte, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Selbst sortiert er sich in die Genres Singer/Songwriter, Alternative und Indie ein. Eine fast undefinierbare Bandbreite, die aber trotzdem sehr aussagekräftig ist. Denn Mühleisen will sich lösen vom reinen Liedermacher- und Barden-Image und baut auch mal ein lautes, verzerrtes Solo ein.

Gitarren, Bass, Schlagzeug: Alle Instrumente hat er für das Album selbst eingespielt, 90 Prozent davon daheim in Weßling, in der ehemaligen WG der bekannten Reggae-Band Jamaram. Weitere Aufnahmen in dem langen Produktionsprozess fanden im italienischen Caprino Veronese, in Wien und am österreichischen Attersee statt. Einen Gastauftritt auf der Platte hat der Schlagzeuger der Indie-Pop-Rock-Band „A Story for Reflection“ Anton Engelmann. Jakob Oschmann, mit dem Mühleisen seit Jahren zusammenarbeitet, hat das Album gemixt und gemastert.

Das Coverfoto zu „A Scenario we are living in“ spiegele die Stimmung des Albums visuell und metaphorisch wider, sagt Jakob Mühleisen. © Juan Pablo Navarro Castillo

Der junge Mann aus Weßling, der in Herrsching aufwuchs, hat sich zuletzt nicht nur die Frage nach seinem inneren Sound gestellt. In der Pandemie ereilten ihn Zweifel. „Es war eine sehr aufwühlende Zeit.“ Er grübelte darüber, ob er das wirklich will: voll auf die Karte Profi-Musiker setzen. „Die Antwort war ein klares Ja“, sagt er heute.

Für seine Leidenschaft investiert er enorm viel. Das meiste davon bekommen seine Zuhörer, die Mühleisen wie am Dienstag im Steinebacher Zirkuszelt live spielen sehen, nicht mit. Die 60 bis 80 Konzerte im Jahr – demnächst tourt der Weßlinger durch die Schweiz – sind nur das Zuckerl. Die „harte Arbeit“, von der Mühleisen spricht, sind die Stunden am Laptop oder am Telefon: Gigs organisieren, Kontakte knüpfen, CDs in Auftrag geben, Social-Media-Profile pflegen. „Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen“, sagt er. Gut tut da die gegenseitige Hilfe unter Musikern oder ein Mensch wie sein Mitbewohner Juan Pablo Navarro Castillo, der Mühleisen fotografiert. Von ihm stammt auch das Coverbild. Mühleisen: „Die stumpfe, verblassende Spiegelung in Schwarz-Weiß passt unserer Meinung nach visuell und metaphorisch gut zur Stimmung des Albums.“

Darauf spiegeln sich vor allem die vergangenen drei Jahre, die Ankunft im Erwachsenenleben, wider. Mit einer Abfahrt ins Ungewisse endet das Album: Mühleisen lässt den Hörer in „The Haven“ auf ein Boot steigen, das in eine neue Zeit fährt. Im Song „Lost in Time“ singt er von der Akzeptanz, nicht alles ändern zu können. „Aber man kann zu sich finden, eine Veränderung für sich selbst vollziehen“, sagt Mühleisen. Die musikalische Selbstfindung ist ihm schon mit 22 Jahren gelungen.

